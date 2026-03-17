Mandat za wstawienie prania? To rzadkie, ale możliwe w Polsce Fot. Manolines / Shutterstock

Brzmi to absurdalnie, ale za wstawienie prania w określonych godzinach naprawdę można dostać mandat. Głośne wirowanie potrafi mocno wkurzyć sąsiadów, którzy mają pełne prawo wezwać policję. Kary za takie zachowanie bywają wyjątkowo surowe. Problem może być też... suszenie prania na balkonie.

REKLAMA

Wydaje się, że pora uruchomienia pralki ma znaczenie wyłącznie dla osób korzystających z nocnych taryf za prąd, które chcą nieco zaoszczędzić. Prawda jest jednak taka, że spontaniczne, nocne pranie zdarza się każdemu z nas. Czasem nagle przypominamy sobie, że np. potrzebujemy na jutro białej koszuli do pracy. Włączamy pranie i idziemy do łóżka, ale możemy przez to przeszkadzać innym w spaniu.

Mandat za pranie w nocy i suszenie ubrań na balkonie

We własnym domu i mieszkaniu niestety (a może stety?) nie wolno nam wszystkiego. Hałas wirującego bębna bez trudu jednak niesie się po bloku czy cienkich ścianach działowych w szeregowcach.

REKLAMA

Serwis Forsal wyjaśnia, że powszechnie uznawana cisza nocna między 22:00 a 6:00 rano to w pewnym sensie mit. Polskie prawo jej wprost nie definiuje i nie ma o niej mowy w żadnej ustawie. To bardziej umowa społeczna.

Znaczenie ma natomiast zakłócanie spoczynku nocnego, które już jest ścigane z Kodeksu wykroczeń. Nie są w nim podane sztywne ramy czasowe, więc jest to znów bardzo względne i umowne.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego - Kodeks wykroczeń Art. 51

REKLAMA

"Głośna praca pralki w godzinach, w których większość ludzi śpi, może zostać uznana za wykroczenie, nawet jeśli regulamin wspólnoty mieszkaniowej nie wspomina o ciszy nocnej ani słowem" – czytamy w artykule na Forsal.pl.

Problemem dla niektórych może być też suszenie ubrań na balkonie. Zakazu znów nic nie ma o tym w przepisach, ale spółdzielnie czasem wprowadzają rygorystyczne obostrzenia np. ze względów estetycznych. Jeśli woda z mokrych ubrań nakapie do sąsiada pod nami, to możemy zostać ukarani mandatem jak np. w przypadku przelania roślin na balkonie.

REKLAMA

Kary za zbyt głośne pranie. Sprawa może się skończyć w sądzie

Kiedy wrażliwy sąsiad straci cierpliwość, może zadzwonić na policję. Funkcjonariusze przyjadą i ocenią sytuację na miejscu. Późniejszy scenariusz może być różny w zależności od pory dnia i stopnia hałasu:

słowne pouczenie od interweniującego patrolu policji mandat karny w wysokości nawet 500 złotych wezwanie na rozprawę , jeśli kategorycznie odmówimy przyjęcia mandatu

Jeśli sprawa faktycznie trafi do sądu i nasze tłumaczenia o taryfie nocnej lub inne wymówki nikogo na sali nie przekonają, to możemy zostać ukarani grzywną wynoszącą maksymalnie aż 5000 zł. I tyle byłoby z naszego oszczędzania.