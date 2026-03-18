Nowe zasady zaczynają obowiązywać w hotelach w Polsce.

Rząd wprowadza nowe zasady w hotelach. Będzie ich aż 50. Mają zniknąć przestarzałe wymogi, a wejść nowoczesne standardy. Nie będzie już kultowych telefonów, a obowiązkiem ma być WiFi. Istotne zmiany obejmą też procedurę zameldowania i parkingi. Swój podpis pod projektem rozporządzenia hotelarskiego złożył już wiceminister sportu i turystyki.

REKLAMA

Najważniejszą zmianą dla nas podróżujących i korzystających z hoteli będzie wprowadzenie wymogu akceptacji płatności mobilnych. Nowe przepisy mają bowiem zobowiązywać hotelarzy do umożliwienia nam płatności zarówno kartą, jak i telefonem. Choć w wielu miejscach już to funkcjonowało, to teraz nie będzie tylko dobra wola właściciela obiektu, ale jego ustawowy obowiązek.

Zmiany w hotelach. Znikną radia, wymogiem będzie WiFi i monitoring na parkingu

Kolejną istotną kwestią i taką, którą zobaczymy na pierwszy rzut oka, wchodząc do pokoju hotelowego, będzie brak radia czy telefonu. W nowych przepisach usunięto także wymóg udostępniania prasy codziennej w hotelach i motelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

REKLAMA

W projekcie zrezygnowano z posiadania przez hotele i motele trójgwiazdkowe sali klubowej z telewizorem. Standardem ma być natomiast sprawne WiFi – zarówno w pokojach, jak i częściach wspólnych.

Już w hotelach trójgwiazdkowych będzie możliwość całodobowego zameldowania i wymeldowania. To spore ułatwienie dla obu stron: klienci będą mogli przyjechać do obiektu, o której chcą, a na recepcji nie będzie musiała być obsługa przez 24h na dobę.

Kolejne usprawnienie ma objąć parkingi. W obiektach najwyższej kategorii (4* i 5*) parking strzeżony będzie mógł zostać zastąpiony nowoczesnym systemem monitoringu. To z jednej strony obniży koszty utrzymania takiego terenu, a z drugiej nie odbije się na bezpieczeństwie, w końcu monitoring zarejestruje każdy ruch w pobliżu aut gości.

REKLAMA

Podpis wiceministra już jest. Na dniach okaże się, jakie ostatecznie zmiany zostaną

Zmian jest naprawdę sporo. Część z nich dotyczy bezpośrednio działalności hotelarzy. Jednym z najistotniejszych dla nich zapisów jest ten o uelastycznieniu wymogów dotyczących powierzchni pokoi. Dopuszczenie 10-procentowego odchylenia będzie istotnym ułatwieniem.

Pod koniec lutego na oficjalnej konferencji prasowej wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia hotelarskiego, w którym zapisano te wszystkie zmiany.

Jednocześnie Raś skierował nowelę do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania. Zapowiedział też, że za 21 dni nowelizacja rozporządzenia zostanie podpisana "z jakimś retuszami, ale niewielkimi". Więc stanie się to pewnie na dniach.

REKLAMA

– Wierzymy, że to uporządkowanie, które teraz następuje, pozbawi nas różnorodności interpretacji przepisów, która towarzyszyła branży hotelarskiej – podsumował na konferencji prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski.