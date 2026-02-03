To jedna z ostatnich szans na najlepsze all inclusive. Warto rozejrzeć się za wakacjami Fot. awf8/Shutterstock

Wakacje all inclusive to dla wielu osób najlepsze urlopy, na jakie można polecieć. Wolne od zmartwień, bo z lotniska odbiera was autobus, w hotelu macie basen, plażę, jedzenie i rozrywki, a na koniec możecie jeszcze dokupić wycieczkę, a ktoś was oprowadzi. Takie wczasy warto zarezerwować jeszcze zimą.

Dane nie pozostawiają złudzeń. Polacy uwielbiają latać na wakacje z biurami podróży. Takie wakacje mogą być wolne od zmartwień, o ile wiecie, na co zwrócić uwagę w biurze podróży, a także, kiedy podpisać umowę. Jeżeli zaczniecie zwlekać, najlepszy okres na rezerwację przeleci wam koło nosa. A szkoda tracić taką okazję.

Luty ostatnią szansą na zarezerwowanie idealnego all inclusive. Później jest trudniej

Polacy zdają sobie sprawę, że wyjazdy last minute nie zawsze są gwarancją najniższych cen. Wręcz przeciwnie, jak pokazują dane Wakacje.pl dotyczące sezonów 2023 i 2024, kupując urlop w ostatniej chwili, płacicie średnio o 6 proc. więcej niż osoby, które wykupiły wczasy w ramach first minute.

– Dla klientów coraz ważniejsze jest poczucie kontroli nad wyjazdem. Przedsprzedaż pozwala spokojnie zaplanować urlop, zabezpieczyć cenę i jednocześnie zachować elastyczność na wypadek zmian w życiu prywatnym lub zawodowym – przyznała Anna Podpora, ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl.

Rainbow przypomina natomiast, że luty to jedna z ostatnich okazji na zarezerwowanie wakacji w ramach oferty last minute. Dlaczego? Bo nadal mamy czas, żeby dogadać z rodziną i przyjaciółmi termin podróży, a równocześnie wybór hoteli jest na tyle szeroki, że znajdziemy opcję odpowiadającą każdemu.

– Okres pomiędzy przerwą świąteczną a połową lutego to szczególnie korzystny moment na rezerwację wakacyjnych wyjazdów. Mamy jeszcze wtedy czas na spokojne zapoznanie się z ofertą hoteli czy wycieczek objazdowych, rozważenie kraju lub regionu, który najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom, a także na ustalenie planów urlopowych z rodziną lub przyjaciółmi. W tym czasie dostępność ofert jest bardzo szeroka i zróżnicowana, możemy z łatwością dopasować ofertę do swoich potrzeb, a dodatkowo skorzystać z wielu promocji i pełnego pakietu usług dodatkowych. Bliżej wakacji liczba dostępnych ofert się zawęża – przyznała Marta Nowak, dyrektorka działu produktu Rainbow.

Polacy kupują wakacje all inclusive z coraz większym zapasem czasowym

Trend na wcześniejsze rezerwacje wakacji widoczny jest od lat. Głównym powodem takiej sytuacji jest ograniczona dostępność ofert w ramach last minute. Jeżeli podróżujecie we dwoje, raczej znajdziecie dla siebie hotel. Większe grupy znajomych czy rodziny z dziećmi mogą mieć z tym problem.

Jak podają Wakacje.pl, liczba rezerwacji first minute rok do roku rośnie dwucyfrowo. Eksperci podkreślają także, że w szczycie sezonu wakacyjnego przed rokiem jedna trzecia najchętniej wybieranych hoteli była w ogóle niedostępna w ofercie last minute. Wszystkie miejsca sprzedano wcześniej