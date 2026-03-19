Aż nie do wiary, jakie imiona rodzice nadają swoim nowo narodzonym dzieciom. Niektórzy naprawdę puścili wodzę fantazji. Na liście najrzadziej nadawanych i najbardziej oryginalnych imion w Polsce znalazł się nawet "Szon". Reszta też jest niemniej zaskakująca.

Trendy w nadawaniu imion dzieciom zmieniają się z roku na rok. Jeszcze do niedawna najczęściej na placach zabawach spotykaliśmy Julki. Dziś te dziewczynki są już uczennicami szkół podstawowych, a może nawet średnich. Obecnie triumfy popularności świeci Zofia, a wśród chłopców Nikodem i Antoś.

Najrzadziej nadawane imiona w Polsce w 2025

To jednak te najczęściej nadawane imiona. A jak brzmią te najrzadsze? W aplikacji BRAIAN znajdziemy szczegóły. Autorzy tych statystyk biorę najnowsze dane z rządowych rejestrów i tworzą rankingi.

Wśród imion najrzadziej występujących w 2025 roku znalazły się m.in.: Apolina, Arwena, Daliana, Delfina, Dua, Emilija, Esmeralda, Henryka, Iza, Kajla, Ksymena, Mariola, Miłka, Oliwiia, Sława, Wanesa i Wiera. Każde z tych imion użyto tylko dwa razy w ubiegłym roku.

A wśród chłopców pojawił się tylko dwa razy: Aksel, Arek, Bronimir, Dobromił, Dyzma, Gaweł, Hipolit, Melchior, Palermo, Rajan, Riczard, Światosław, Tristan i Zbyszko. To przypadki z 25', a zestawienie zebrane z wielu lat wstecz dopiero odsłoniło prawdziwe "perełki".

Tych imion niemal nie usłyszysz na placu zabaw. Ale są i w Polsce jest nawet czterech Szonów

W historii najrzadziej pojawiły się imiona: Dżon (11), Lolek (9), Edek (2), Luidżi (2), Mirmił (2), Kajtek (4), Olimp (2), Ozzy (10), Szaweł (3), Zefir (9), Zuber (2), a nawet Szon. Co ciekawe, imię Szon nadano w historii cztery razy. Niektóre źródła podają, że to nic innego jak spolszczona wersja irlandzkiego imienia Sean. A jeszcze w innych miejscach czytamy, że to wariant imienia Jan, o hebrajskim pochodzeniu oznaczającym "Bóg jest łaskawy".

Autorzy portalu mamotoja.pl zwrócili się nawet z pytaniem o "Szona" do Rady Języka Polskiego, a ta uznała, że to imię można nadać, ale zwróciła uwagę na przykrości, które mogą spotkać malucha. W końcu dziś młodzież często używa tego słowa, ale w bardzo obraźliwym kontekście. Obecnie "Szon" budzi skojarzenia z "ku**szonem" czy "małpiszonem".

Szon wśród chłopców może więc wywołać naprawdę spore zaskoczenie. A jakie nietypowe imiona wybierano w historii dla dziewczynek? Oto lista:

Bajka (2) Barbra (4) Chwalimira (6) Dąbrówka (193) Domasława (6) Dżanet (4) Dżoana (7) Halka (11) Helenka (10) Izaura (54) Jaga (41) Jaśmin (9) Jeżyna (6) Lidka (3) Nasturcja (12) Macieja (26) Princessa (17) Shakira (20)

Wybór imienia dla dziecka to odpowiedzialna i ważna decyzja. Zostanie ono z maluchem, a później dorosłym przez całe życie (o ile nie zdecyduje się na zmianę, co zdarza się nieczęsto). Ważne więc, by imię "dorastało" razem z tym, kto je nosi, nie ośmieszało go i nie sprawiało trudności przy kontakcie z innymi (prywatnym i zawodowym).