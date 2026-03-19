Aż nie do wiary, jakie imiona rodzice nadają swoim nowo narodzonym dzieciom. Niektórzy naprawdę puścili wodzę fantazji. Na liście najrzadziej nadawanych i najbardziej oryginalnych imion w Polsce znalazł się nawet "Szon". Reszta też jest niemniej zaskakująca.
Trendy w nadawaniu imion dzieciom zmieniają się z roku na rok. Jeszcze do niedawna najczęściej na placach zabawach spotykaliśmy Julki. Dziś te dziewczynki są już uczennicami szkół podstawowych, a może nawet średnich. Obecnie triumfy popularności świeci Zofia, a wśród chłopców Nikodem i Antoś.
Najrzadziej nadawane imiona w Polsce w 2025
To jednak te najczęściej nadawane imiona. A jak brzmią te najrzadsze? W aplikacji BRAIAN znajdziemy szczegóły. Autorzy tych statystyk biorę najnowsze dane z rządowych rejestrów i tworzą rankingi.
Wśród imion najrzadziej występujących w 2025 roku znalazły się m.in.: Apolina, Arwena, Daliana, Delfina, Dua, Emilija, Esmeralda, Henryka, Iza, Kajla, Ksymena, Mariola, Miłka, Oliwiia, Sława, Wanesa i Wiera. Każde z tych imion użyto tylko dwa razy w ubiegłym roku.
A wśród chłopców pojawił się tylko dwa razy: Aksel, Arek, Bronimir, Dobromił, Dyzma, Gaweł, Hipolit, Melchior, Palermo, Rajan, Riczard, Światosław, Tristan i Zbyszko. To przypadki z 25', a zestawienie zebrane z wielu lat wstecz dopiero odsłoniło prawdziwe "perełki".
Tych imion niemal nie usłyszysz na placu zabaw. Ale są i w Polsce jest nawet czterech Szonów
W historii najrzadziej pojawiły się imiona: Dżon (11), Lolek (9), Edek (2), Luidżi (2), Mirmił (2), Kajtek (4), Olimp (2), Ozzy (10), Szaweł (3), Zefir (9), Zuber (2), a nawet Szon. Co ciekawe, imię Szon nadano w historii cztery razy. Niektóre źródła podają, że to nic innego jak spolszczona wersja irlandzkiego imienia Sean. A jeszcze w innych miejscach czytamy, że to wariant imienia Jan, o hebrajskim pochodzeniu oznaczającym "Bóg jest łaskawy".
Autorzy portalu mamotoja.pl zwrócili się nawet z pytaniem o "Szona" do Rady Języka Polskiego, a ta uznała, że to imię można nadać, ale zwróciła uwagę na przykrości, które mogą spotkać malucha. W końcu dziś młodzież często używa tego słowa, ale w bardzo obraźliwym kontekście. Obecnie "Szon" budzi skojarzenia z "ku**szonem" czy "małpiszonem".
Szon wśród chłopców może więc wywołać naprawdę spore zaskoczenie. A jakie nietypowe imiona wybierano w historii dla dziewczynek? Oto lista:
Wybór imienia dla dziecka to odpowiedzialna i ważna decyzja. Zostanie ono z maluchem, a później dorosłym przez całe życie (o ile nie zdecyduje się na zmianę, co zdarza się nieczęsto). Ważne więc, by imię "dorastało" razem z tym, kto je nosi, nie ośmieszało go i nie sprawiało trudności przy kontakcie z innymi (prywatnym i zawodowym).
Dodajmy, że nie wszystkie imiona, jakie nam się tylko zamarzą, można nadać dziecku. Wspominała o tym niedawno Justyna Smolińska w mamaDu.pl. Więcej o tym, kiedy dokładnie urzędnicy mogą odmówić nadania, znajdziecie tutaj.