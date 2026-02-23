Najlepsze imię dla dziecka nie zawsze przychodzi rodzicom od razu. Inspiracji można szukać wszędzie, a jednym z najmodniejszych ostatnimi czasy sposób jest podpytywanie sztucznej inteligencji. Efekty takiego wirtualnego eksperymentu mogą pozytywnie zaskoczyć, dostarczając gotowych pomysłów dla wszystkich przyszłych mam i ojców.
Jakie są obecnie trendy? Najnowsze zestawienie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji, pokazuje, że pod koniec 2025 roku na polskich porodówkach królowała sprawdzona klasyka. Wśród dziewczynek najczęściej wybierano Zofię, Zuzannę i Maję. W przypadku chłopców ogólnopolski ranking zdominował Nikodem, a tuż za nim na podium uplasowali się Antoni oraz Leon. Propozycje sztucznej inteligencji są zupełnie inne.
Jak sztuczna inteligencja wybiera najładniejsze imiona?
Z technicznego punktu widzenia duże modele językowe (LLM), które przyjęło się nazywać sztuczną inteligencją (AI), jak ChatGPT czy Gemini nie posiadają własnego gustu ani emocji. Działają one raczej jak potężna autokorekta tekstu, którą znamy z edytorów tekstu czy smartfonów. Błyskawicznie analizują gigantyczne zbiory danych i przewidują najlepsze dopasowania fraz.
Jednak właśnie ta matematyczna mechanika pozwala im naśladować ludzką kreatywność. Algorytmy wyłapują m.in. ukryte skojarzenia kulturowe, które nam mogłyby łatwo umknąć lub w ogóle nie mamy o nich pojęcia. Wszak nie każdy z nas przeczytał niemal cały internet.
Zapytałem wprost model generatywny Gemini o zestawienie imion idealne na nadchodzące cieplejsze (w końcu!) miesiące. AI przemieliła historyczne znaczenie imion, ich fonetykę oraz silny związek z wiosennym przebudzeniem i pierwszymi promieniami słońca.
Imiona na wiosnę 2026. Propozycje od AI
Poniżej zestawienie przygotowane przez algorytm. Oryginalne imiona dla dzieci zostały dobrane specjalnie pod kątem pozytywnej energii tej wyjątkowej pory roku. Każde imię zostało też uzasadnione przez Gemini.
Wiosenne imiona dla dziewczynek:
Wiosenne imiona dla chłopców:
Astronomiczna wiosna wystartuje dokładnie 20 marca, a zakończy się przesileniem letnim 21 czerwca. Według algorytmów, to właśnie dla maluchów narodzonych we wspomnianych dniach, powyższe wiosenne imiona sprawdzą się "absolutnie najlepiej i dodadzą im mnóstwo życiowej energii".