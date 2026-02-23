AI wymieniła listę imion dla dzieci urodzonych wiosną 2026. Czy któreś z nich stanie się hitem? Fot. Jayakri / Shutterstock

Najlepsze imię dla dziecka nie zawsze przychodzi rodzicom od razu. Inspiracji można szukać wszędzie, a jednym z najmodniejszych ostatnimi czasy sposób jest podpytywanie sztucznej inteligencji. Efekty takiego wirtualnego eksperymentu mogą pozytywnie zaskoczyć, dostarczając gotowych pomysłów dla wszystkich przyszłych mam i ojców.

REKLAMA

Jakie są obecnie trendy? Najnowsze zestawienie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji, pokazuje, że pod koniec 2025 roku na polskich porodówkach królowała sprawdzona klasyka. Wśród dziewczynek najczęściej wybierano Zofię, Zuzannę i Maję. W przypadku chłopców ogólnopolski ranking zdominował Nikodem, a tuż za nim na podium uplasowali się Antoni oraz Leon. Propozycje sztucznej inteligencji są zupełnie inne.

Jak sztuczna inteligencja wybiera najładniejsze imiona ?

Z technicznego punktu widzenia duże modele językowe (LLM), które przyjęło się nazywać sztuczną inteligencją (AI), jak ChatGPT czy Gemini nie posiadają własnego gustu ani emocji. Działają one raczej jak potężna autokorekta tekstu, którą znamy z edytorów tekstu czy smartfonów. Błyskawicznie analizują gigantyczne zbiory danych i przewidują najlepsze dopasowania fraz.

REKLAMA

Jednak właśnie ta matematyczna mechanika pozwala im naśladować ludzką kreatywność. Algorytmy wyłapują m.in. ukryte skojarzenia kulturowe, które nam mogłyby łatwo umknąć lub w ogóle nie mamy o nich pojęcia. Wszak nie każdy z nas przeczytał niemal cały internet.

Zapytałem wprost model generatywny Gemini o zestawienie imion idealne na nadchodzące cieplejsze (w końcu!) miesiące. AI przemieliła historyczne znaczenie imion, ich fonetykę oraz silny związek z wiosennym przebudzeniem i pierwszymi promieniami słońca.

Imiona na wiosnę 2026 . Propozycje od AI

Poniżej zestawienie przygotowane przez algorytm. Oryginalne imiona dla dzieci zostały dobrane specjalnie pod kątem pozytywnej energii tej wyjątkowej pory roku. Każde imię zostało też uzasadnione przez Gemini.

REKLAMA

Wiosenne imiona dla dziewczynek:

Flora – oznacza boginię kwiatów i pięknie oddaje rozkwitającą naturę. Maja – bezpośrednio łączy się z najpiękniejszym majowym słońcem. Wiosna – poetyckie imię, stanowiące absolutną kwintesencję tej pory roku. Zoe – po grecku znaczy życie, idealnie pasując do budzącego się świata. Aurora – symbolizuje piękną jutrzenkę oraz nowy wiosenny początek. Lila – wprost nawiązuje do kwitnących bzów w ciepłe, majowe popołudnia. Róża – popularny klasyk nabierający wyjątkowego uroku w okresie kwitnienia. Klara – oznacza osobę jasną, niczym pierwsze wiosenne promienie na niebie. Sylwia – historycznie wywodzi się od lasu, naturalnie przypominając o zieleni. Melisa – bardzo ciepło kojarzy się z miodem i pszczołami wracającymi do pracy.

REKLAMA

Wiosenne imiona dla chłopców:

Kacper – tradycyjnie oznacza cenny skarb, niczym wiosna niosąca nowe życie. Oliwier – odwołuje się wprost do drzewa, symbolu stale odradzającej się natury. Tymon – brzmieniowo wyśmienicie wpisuje się w rześki i dość świeży klimat. Florian – męski odpowiednik Flory, symbolizujący ciągły i stabilny rozwój. Albert – człowiek szlachetny i jasny, zupełnie jak czyste niebo w kwietniowy poranek. Patryk – naturalnie patronuje samej wiośnie dzięki swojemu marcowemu świętu. Borys – wyjątkowo silne imię mocno kojarzące się z naturą przełamującą chłód. Cyprian – od razu przywodzi na myśl ciepło witające nas wszystkich po zimie. Witold – dawniej wielki władca lasu, idealny wybór na czas budzenia się kniei. Julian – nierozerwalnie i bardzo pozytywnie kojarzy się z czasem na łonie natury.