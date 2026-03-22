Niemcy piszą o decyzji sądu ws. małżeństw jednopłciowych.

Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach UE – pisze "Tageszeitung" zastrzegając, że z prawami osób LGBTIQ jest w katolickiej Polsce nadal źle.

Niemiecka gazeta oceniła wyrok wydany w piątek przez Naczelny Sąd Administracyjny jako „ważny” i „wyznaczający kierunek”. NSA zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.

"TAZ" przypomniał, że sprawa dotyczyła małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego; spotkali się jednak z odmową. Sprawa trafiła wówczas do sądów administracyjnych.

Sąd: konstytucja nie zakazuje

Niemiecka gazeta wyjaśniła, że orzeczenie NSA jest zgodne z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. "TAZ" zaznacza, że trudno było przewidzieć, czy Polska zastosuje się do wyroku. Polska konstytucja stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Konstytucja nie zakazuje jednak uznania małżeństw zawartych w innych krajach UE – argumentował sędzia Leszek Kiermaszek.

Wyrok NSA został przyjęty przez obecnych na sali sądowej oklaskami – czytamy w "TAZ". W ogłoszeniu wyroku uczestniczyli działacze LGBTIQ oraz kilka par jednopłciowych. Zdaniem adwokatów nie jest jasne, czy wyrok dotyczy wszystkich par homoseksualnych, czy tylko osób, które przez dłuższy czas mieszkały za granicą.

