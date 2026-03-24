Prof. Dudek ocenił zachowanie Nawrockiego. Shutterstock.com/KSikorski

Nie milkną echa nerwowego spięcia Karola Nawrockiego z dziennikarzem TVN24. Pytanie o premiera Węgier i jego relacje z Putinem, które reporter zadał po ostatniej konferencji, rozzłościło prezydenta. Swoją opinię na ten temat wyraził prof. Antoni Dudek. Podzielił się gorzką refleksją na temat Nawrockiego.

– Panie Prezydencie, czy panu już nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem? – zapytał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek po wspólnej konferencji prasowej Karola Nawrockiego i Tamasa Sulyoka, prezydenta Węgier. Właśnie to pytanie rozzłościło prezydenta.

Prof. Dudek komentuje spięcie Nawrockiego z dziennikarzem

Choć schodził już ze sceny, to po chwili polityk wrócił na mównicę, a później podszedł do dziennikarzy. Na nagraniu widać, jak skrajnie poirytowany Nawrocki zaczął wygrażać palcem i rugać reportera.

– O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Zrobiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – mówił między innymi uniesionym głosem.

Po tym incydencie przez internet przetoczyła się fala krytyki, od której nie powstrzymali się również inni politycy. Swoje zdanie w programie "Kropka nad i" wyraził także historyk i politolog z UKSW prof. Antoni Dudek. Zachowanie Nawrockiego ocenił jako "pokazanie pewnych cech osobowościowych, które on ponad rok ukrywał od momentu, jak został kandydatem na prezydenta".

– Polacy wybrali boksera na prezydenta, wprawdzie już nie uprawia tego sportu zawodowo, i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej – mówił w programie prowadzonym przez Monikę Olejnik.

W ocenie prof. Dudka tak wygląda "prawdziwy Karol Nawrocki". Politolog uważa, że wcześniej polityk "bardzo się hamował", ale teraz prawdopodobnie stygną w nim emocje związane z elekcją na prezydenta. To z kolei, jak mówił gość TVN24, sprawia, że "poczuł się pewnie i powoli będziemy takich sytuacji mieli więcej".

– Pewnie prezydent przez jakiś czas jeszcze będzie się starał trzymać emocje na wodzy, ale myślę, że im dalej w las, im więcej będzie miał problemów do rozwiązania, im bliżej będzie końca rządów Donalda Tuska, tym prezydent będzie się agresywniej zachowywał – uważa prof. Antoni Dudek.

Ekspert, który jako pierwszy ostrzegał przed Karolem Nawrockim, przypomniał swoje słowa.

– Ja mówiłem, że trzeba się bać, gdy ogłoszono tę kandydaturę. Uważam, że to jest człowiek niebezpieczny – zaznaczył w "Kropce nad i".

Prof. Dudek ostrzegał przed Nawrockim

Sięgnijmy pamięcią do stycznia 2025 roku. To właśnie wtedy politolog po raz pierwszy ostrzegł przed Karolem Nawrockim. Nikt wtedy nie słyszał o aferach, o których huczało na późniejszym etapie kampanii wyborczej.

– Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej – mówił wtedy politolog prof. Antoni Dudek, który gościł w podcaście Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu".

