flickr.com, ©Bundeswehr/Jane Schmidt

Ministrowie obrony Niemiec i Japonii spotkali się w Tokio, gdzie omawiali między innymi kwestię wzmocnienia współpracy wojskowej między państwami i zwiększeniu wspólnej aktywności sił zbrojnych. Biorąc pod uwagę niespokojną sytuację na arenie międzynarodowej, zacieśnienie więzi jest pozytywną informacją.

W niedzielę 22 marca doszło do zaplanowanego spotkania ministrów obrony Niemiec i Japonii. Boris Pistorius i Shinjiro Koizumi rozmawiali o zacieśnieniu współpracy, a podczas swojego przemówienia pierwszy z polityków przekazał, że Berlin zaproponował zawarcie tzw. umowy o wzajemnym dostępie (RAA).

Współpraca Niemiec i Japonii

Szef resortu obrony w Niemczech Boris Pistorius udał się do Japonii, a podczas oficjalnej wizyty polityka omawiano pogłębienie współpracy militarnej pomiędzy dwoma państwami. Ministrowie uzgodnili kwestie dotyczące intensyfikacji wspólnych działań w tym zakresie oraz zwiększenie wspólnej aktywności sił zbrojnych swoich państw.

Kluczowymi elementami zacieśnienia tej współpracy są m.in. regularne konsultacje ministerialne, wymiana informacji wywiadowczych, a także wspólna koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych. "Jest to świadoma odpowiedź na próby jednostronnej zmiany status quo siłą, co stanowi aluzję do rosnącej asertywności Chin w regionie Indo-Pacyfiku oraz działań Rosji w Europie" – podkreśla serwis Portal Obronny SE.

Po rozmowach z Shinjiro Koizumim, swoim japońskim odpowiednikiem, niemiecki minister przemawiał w bazie morskiej w Yokosuce.

– Jak bliskie jest nasze partnerstwo, stało się jasne w świetle obecnych wydarzeń w Iranie i na Bliskim Wschodzie – mówił niemiecki minister obrony.

Jak wskazują dziennikarze serwisu Portal Obronny, ta decyzja to sygnał, że oba kraje – kluczowi sojusznicy Stanów Zjednoczonych – oceniają, że ich bezpieczeństwo jest nierozerwalnie połączone. Ministrowie obrony podczas spotkania zaznaczyli, że biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed międzynarodową społecznością, ścisła współpraca ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

W swoim przemówieniu Boris Pistorius wskazywał również, że Niemcy i Japonia powinny zadbać o zapewnienie swobody szlaków morskich. Poinformował, że oba państwa wyraziły zgodę na podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia transportu przez Cieśninę Ormuz. Dodał także, że w grę wchodzi oczyszczanie terenu z min i niewybuchów, ale rozminowywanie możliwe będzie po ustaniu bezpośrednich walk.

W Japonii razem z niemieckim politykiem gościli również delegaci z niemieckich firm zbrojeniowych. To pokazuje, że działania operacyjne w ramach współpracy mają być powiązane ze współpracą o wymiarze przemysłowym.

Niemcy zaproponowały Japonii umowę o wzajemnym dostępie

Umowa o wzajemnym dostępie, którą Niemcy zaproponowały Japonii, miałaby z kolei ułatwić wzajemne rozmieszczenie wojsk – opisuje serwis Japan Times. Pistorius w swoim przemówieniu wskazywał, że porozumienie "znacznie zmniejszy przeszkody biurokratyczne".

Dla wyjaśnienia, członkowie podobnych paktów napotykają mniejsze przeszkody w rozmieszczeniu swoich żołnierzy na terytorium pozostałych krajów partnerskich. Umowy ułatwiają nie tylko wspólne operacje wojskowe, ale także ćwiczenia i szkolenia. Podobne sojusze pozwalają na szybsze reagowanie na wyzwania związane z bezpieczeństwem państw.

W 2023 roku Japonia zawarła tego rodzaju porozumienie obronne z innym europejskim państwem: Wielką Brytanią. Teraz rozważany jest pakt z Niemcami.