Zmieszaj ocet z kawą. Domowy środek z dwóch składników pomoże ci w codziennych obowiązkach. Shutterstock.com/iva

Słysząc o połączeniu octu i kawy, prawdopodobnie właśnie złapałeś się za głowę. Ale spokojnie – to nie tak, jak myślisz. Dwa kuchenne składniki możesz wykorzystać w nieoczywisty sposób. Domowy trik, który zyskuje na popularności, pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze. Koniecznie wypróbuj go w swojej kuchni.

REKLAMA

Jeśli przeczytałeś o połączeniu kawy i octu, popijając z filiżanki espresso, prawdopodobnie właśnie z niedowierzaniem spojrzałeś na swój napój, a w twojej głowie pojawił się wielki znak zapytania. Skąd wiem? Bo zareagowałam dokładnie tak samo. Ale gdy zagłębić się w szczegóły tego domowego triku, można stwierdzić, że ma to sens. Tylko uwaga: wstrzymaj się z dolewaniem octu do kawy, którą właśnie pijesz. Przeczytaj najpierw, jak – i po co – łączyć te dwa składniki.

Ocet w kawie. Nieoczywisty trik, który ma sens

Na wstępie wyjaśnijmy, o co z tym octem i kawą chodzi. To nie kolejny napój o niesamowitych właściwościach, jak tzw. bulletproof coffee, czyli kawa z masłem lub olejem. Otrzymanej mikstury nie będziesz pić, dlatego nie martw się o to, że brzmi niesmacznie. Zamiast tego użyjesz jej... do sprzątania.

REKLAMA

Nie od dziś wiadomo, że ocet to jeden z największych sprzymierzeńców przy robieniu porządków. Dlaczego więc nie połączyć go z kawą? W efekcie otrzymasz domowy środek czyszczący, który świetnie poradzi sobie z brudem, tłuszczem i przypaleniami. Bardzo możliwe, że za kilka miesięcy wszyscy będą mówić o tym sposobie, a ty możesz wypróbować go już teraz.

Do czego przyda ci się kawa z octem? Pierwsze skojarzenia nasuwają się same. Wypróbuj domowego środka przy czyszczeniu przypalonych, brudnych garnków czy patelni, a także zlewu. Mikstura poradzi sobie też z innymi brudnymi powierzchniami: usunie zacieki i osady. Ocet jest naturalnym odtłuszczaczem, działa też antybakteryjnie i usuwa kamień. Kawa zadziała z kolei jak środek ścierny, który pomoże w pozbyciu się bardziej uporczywych zabrudzeń (np. przypaleń), a także zneutralizuje silny zapach octu.

REKLAMA

Pamiętaj jednak o pewnych wyjątkach. Nie stosuj przygotowanej mieszanki kawy i octu do szorowania delikatnych powłok nieprzywierających, blatów i akcesoriów z naturalnego kamienia oraz części blatów lakierowanych. Na wszelki wypadek możesz sprawdzić, jak zadziała pasta, na małym, niewidocznym fragmencie powierzchni.

Przygotowanie domowego środka czyszczącego z octu i kawy

Wykonanie domowej mikstury do czyszczenia zajmie ci zaledwie kilka chwil. Przygotuj zmieloną kawę i ocet spirytusowy. Do naczynia lub pojemnika dodaj około 2-3 łyżki kawy, a następnie 3-4 łyżki octu spirytusowego. To już prawie koniec – teraz jeszcze tylko dokładnie wymieszaj składniki. Otrzymasz pastę o gęstej konsystencji. Jeśli pasta wyjdzie za rzadka, dodaj trochę kawy, a gdyby była zbyt gęsta, dolej odrobinę octu. Tak przygotowaną miksturę nakładaj na zabrudzone powierzchnie niewielką szczoteczką, ściereczką lub gąbką. Odczekaj kilka minut, delikatnie szoruj, a na koniec spłucz pastę.

REKLAMA