Fusy z kawy nie sprawdzają się jako udrażniacz do rur Fot. Shutterstock.com

Internet podbija nowy trik: fusy mają czyścić WC i usuwać brzydkie zapachy. To jednak groźny błąd, który zamiast ekologicznych oszczędności przynosi kosztowne awarie i kompletnie zapchane rury.

REKLAMA

Domowe sposoby na sprzątanie to absolutny hit mediów społecznościowych. Chętnie sięgamy po naturalne zamienniki chemii, wierząc, że "skoro babcia tak robiła" lub "skoro filmik ma milion polubień", to metoda musi być skuteczna. Niestety, brak weryfikacji internetowych "mądrości" i brak podstawowego researchu często kończy się wizytą fachowca, demontażem rur i bolesnym drenażem portfela.

Magia fusów z kawy, czyli skąd ten pomysł?

Skąd właściwie wzięła się moda na wrzucanie resztek z ekspresu do muszli klozetowej? Zwolennicy tego patentu twierdzą, że fusy działają jak naturalny węgiel aktywny, który wiąże cząsteczki nieprzyjemnych zapachów. Ich lekko ziarnista struktura ma z kolei służyć jako delikatny peeling dla ceramicznej powierzchni, usuwając świeży osad z kamienia i tłusty biofilm bakteryjny.

REKLAMA

Niektórzy "eksperci" z TikToka radzą nawet, by mieszać kawę z sodą oczyszczoną lub proszkiem do pieczenia, co ma stworzyć musującą mieszankę o silnym działaniu odświeżającym. Cały proces wydaje się banalny: wsypujesz kilka łyżek, szorujesz szczotką i spłukujesz. Brzmi tanio, prosto i ekologicznie, ale diabeł tkwi w szczegółach technicznych instalacji.

Hydraulicy łapią się za głowy

Niestety, rzeczywistość jest brutalna: fusy to odpad stały, który w wodzie się nie rozpuszcza – one pęcznieją i opadają na dno instalacji. Zachowują się jak drobny piasek, który gromadzi się w syfonach i zakrętach rur. Najgorsza jest jednak chemia samej kawy: zawarte w niej naturalne oleje łączą się z resztkami mydła, kamieniem i papierem toaletowym, tworząc twardą, lepką masę przypominającą zaprawę murarską.

REKLAMA

Taka mieszanka powoli, ale skutecznie "zabetonowuje" odpływ. Służby komunalne alarmują: toaleta to nie kosz na odpady kuchenne. Dla systemu kanalizacyjnego nie ma znaczenia, że produkt jest "naturalny" – liczy się to, że zapycha rury tak samo skutecznie jak chusteczki nawilżane czy włosy.

Jak dbać o WC bez kawowych rewolucji?

Utrzymanie toalety w czystości nie wymaga "magicznych" składników z kuchni. Najskuteczniejszą metodą pozostaje po prostu systematyczność. Regularne czyszczenie muszli łagodnymi preparatami do usuwania kamienia oraz dbanie o drożność syfonu pozwoli uniknąć przykrych zapachów bez żadnego ryzyka dla instalacji.

REKLAMA

Jeśli chcesz być bardziej eko, sięgnij po ocet lub kwas cytrynowy – są bezpieczne dla rur, a świetnie radzą sobie z osadem. To może mniej efektowne niż viralowe triki z internetu, ale znacznie rozsądniejsze. Pamiętaj: toaleta to nie śmietnik, a każda droga na skróty w dbaniu o dom może ostatecznie okazać się najdłuższą i najdroższą trasą do naprawy usterki.

Co więc z fusami?

Zamiast ryzykować awarię, która może skończyć się wymianą odcinka rur, fusy warto wykorzystać tam, gdzie ich właściwości faktycznie są bezpieczne. Jeśli zależy Ci na neutralizacji zapachów np. w szafie, wsyp całkowicie wysuszone fusy do ozdobnej miseczki i postaw je na półce. Tylko w suchej formie kawa realnie pochłania aromaty z powietrza.