Oto sposób na pozbycie się brzydkiego zapachu z pralki. Potrzebna jest gąbka

Świeże i pachnące pranie to efekt nie tylko dobrych detergentów, ale także czystej pralki. Niestety wilgoć i osady z płynów i proszków do prania sprzyjają rozwojowi pleśni, co może powodować nieprzyjemny zapach. Na szczęście istnieją proste sposoby, by temu zapobiec.