Nawrocka w USA mówiła o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Ludzie wytknęli weto jej męża.

Marta Nawrocka poleciała do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Melanii Trump. Pierwsza dama USA zorganizowała spotkanie w ramach inicjatywy Fostering the Future Together (Razem na rzecz Przyszłości). Małżonka polskiego prezydenta mówiła o bezpieczeństwie dzieci w sieci. A ludzie wytknęli niedawne weto Nawrockiego ws. ustawy, która miała właśnie temu pomóc.

25 marca był w Waszyngtonie drugim dniem międzynarodowego szczytu zainicjowanego przez Melanię Trump. Spotkania, które odbywały się w Departamencie Stanu i w rezydencji prezydenta USA, zgromadziły przedstawicieli różnych państw, w tym delegaturę z Polski na czele z Martą Nawrocką.

Małżonka prezydenta wsparła przedsięwzięcie Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych, któremu nadano tytuł "Fostering the Future Together". Uczestnicy tego wydarzenia rozmawiali o szukaniu wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci w świecie coraz bardziej zdominowanym przez nowe technologie.

Nawrocka w USA o bezpieczeństwie dzieci w sieci

Marta Nawrocka wygłosiła tam nawet przemowę. Zwróciła uwagę na dwa kluczowe obszary odpowiedzialności wobec najmłodszych: bezpieczeństwo w sieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych.

To właśnie pierwszy z nich wywołał największe emocje. – Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem. Musi być fundamentem. Wierzę, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy stworzyć środowisko cyfrowe, które będzie jednocześnie bezpieczne i sprawiedliwe – mówiła Nawrocka.

– To od naszych decyzji zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości, czy źródłem nowych podziałów. Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by był przede wszystkim przestrzenią bezpiecznego i mądrego rozwoju – kontynuowała.

Wspomniała też o zagrożeniach w sieci: – Dzieci i młodzież spędzają w Internecie coraz więcej czasu. Często nie mają jeszcze narzędzi, aby właściwie rozpoznawać zagrożenia. Mówimy o cyberprzemocy, uzależnieniach, niebezpiecznych kontaktach, ale również o manipulacji informacją czy utracie poczucia prywatności.

Pod fragmentem przemówienia Nawrockiej, które pojawiło się na platformie X, zaroiło się od komentarzy. Internauci zaczęli zarzucać żonie Karola Nawrockiego hipokryzję.

Ludzie wytknęli Nawrockiej weto jej męża

"Słyszymy o 'fundamencie bezpieczeństwa dzieci w internecie', 'odpowiedzialności' i 'bezpiecznej przestrzeni cyfrowej'. Tymczasem niedawno zawetowana została ustawa wdrażająca Akt o usługach cyfrowych (DSA), której celem było zwiększenie ochrony użytkowników internetu, w tym dzieci, przed nielegalnymi treściami i patologią w sieci" – czytamy w jednym z komentarzy.

Ludzie wytknęli parze prezydenckiej "całkowity rozdźwięk między słowami a decyzjami". "Czyli w Polsce blokuje się przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci w internecie, a za granicą opowiada się o tym, jak bardzo bezpieczeństwo dzieci jest fundamentem. Tego po prostu nie da się logicznie obronić" – przyznał jeden z użytkowników X.