Mateusz Półchłopek z TVN24 ujawnia konsekwencje spięcia z Nawrockim. X / Kancelaria Prezydenta RP

Dziennikarz TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego o stosunki Viktora Orbána z Władimirem Putinem. Reakcja polityka była niespodziewana. W sieci od kilku dni huczy, a Półchłopek znów zabrał głos. Dziennikarz ujawnił, że spotyka się ze zmasowanym hejtem. Wspomniał o krążącym po internecie nagraniu.

– To nie wyglądało jak utrata kontroli, raczej jak świadome wykorzystanie momentu. Chodziło o pokazanie się z twardej strony. To, co widzimy, wpisuje się w pewien "trumpizm" rozumiany jako styl bycia. Nie chodzi o ideologię, tylko o sposób komunikacji i reagowania. Twardość i agresja stają się narzędziem politycznym – mówiła nam socjolożka i politolożka.

Głos w sprawie już wcześniej zabrał także sam Mateusz Półchłopek, który zadał politykowi pytanie o relacje Viktora Orbána i Władimira Putina. Teraz zaś dziennikarz ujawnił, że mierzy się z hejtem, a także zapowiedział podjęcie działań prawnych.

Dziennikarz TVN24 po spięciu z Nawrockim mierzy się z hejtem

Nagranie z Przemyśla stało się jednym z głównych tematów publicznej debaty. I choć zachowanie Karola Nawrockiego spotkało się z krytyką wielu polityków i politologów, to niektórzy, w tym jego współpracownicy, uderzają w dziennikarza TVN24. Podobnych komentarzy jest w sieci więcej.

"Myślałem, że rozumiem, czym jest zmasowany hejt, ale kiedy dotyka bezpośrednio, okazuje się to zupełnie innym doświadczeniem. Dzisiaj kolejne kłamstwa – tym razem atak kłamliwym wobec TVN24 nagraniem sprzed 10 lat z Częstochowy. Oświadczam, że nie ma mnie na tym nagraniu. Nie byłem też wtedy w Częstochowie. Autorzy tego ordynarnego fejka dostaną pozwy" – napisał w serwisie X Mateusz Półchłopek, ujawniając, czego doświadcza.

Po sieci krąży nagranie, na którym widocznych jest dwóch mężczyzn szukających czegoś w kontenerze na śmieci w Częstochowie. Rzecz działa się w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży. Dziennik Zachodni opisuje, że narrację, zgodnie z którą bohaterowie nagrania mieli podrzucać butelki, "szybko podłapały prawicowe media". Dziennikarze serwisu dodają przy tym, że "dziennikarze TVN 24 butelek nie musieli podrzucać, bo rzeczywiście wszystkie kosze w pobliżu akademików były przepełnione butelkami". I przypomina fragment publikacji Press z 2 sierpnia 2016 roku:

– Ekipa telewizyjna była w trakcie sprawdzania sygnału o jedzeniu wyrzuconym do śmieci. To jedyne, co jest prawdą – mówiła Lidia Zagórska, zastępca szefa działu PR Grupy TVN. – Zarzut manipulacji, podkładania czegokolwiek jest bezpodstawny i absurdalny, zresztą dowodzi tego sam film.

Nie ma więc mowy o prowokacji, a Mateusz Półchłopek oświadcza, że nie ma go na wspomnianym nagraniu.

Półchłopek komentował incydent z Nawrockim

Półchłopek po raz pierwszy zabrał głos w sprawie wydarzenia we wtorek, 24 marca. Dziennikarz komentował reakcję Karola Nawrockiego na jego pytanie, pisząc na X:

"W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją polityka na moje pytanie, co było dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że było ono skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej. Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, na tym polega nasza praca".