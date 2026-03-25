W TVN24 skomentowano oburzającą wypowiedź Zbigniewa Boguckiego. Youtube.com/TVP Info

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki gościł w środę w TVN24, gdzie komentował zachowanie Karola Nawrockiego wobec dziennikarza. W skandalicznej wypowiedzi uderzył w reportera, a w sieci zawrzało. Tymczasem dziennikarz Rafał Wojda odniósł się do słów Boguckiego na antenie stacji.

Poniedziałkowy incydent z udziałem Karola Nawrockiego w mig obiegł wszystkie krajowe media i stał się przedmiotem gorącej dyskusji. Zachowanie polskiego prezydenta w stosunku do dziennikarza TVN24 jednych zszokowało, innych – jak prof. Antoniego Dudka – nieszczególnie zdziwiło.

Całe spięcie opisywaliśmy w naTemat już wcześniej. Teraz przypomnimy, że punktem zapalnym było pytanie do Nawrockiego o stosunki premiera Węgier Viktora Orbána z Władimirem Putinem. Zadał je Mateusz Półchłopek. Rezultat? Polityk podszedł do dziennikarza i zbeształ go, celując palcem w jego kierunku.

Gest i słowa polityka komentują internauci, politolodzy, inni politycy, eksperci (intrygującą analizę przeprowadził ekspert mowy ciała Maurycy Seweryn). W obronie Nawrockiego stanął Zbigniew Bogucki, który gościł w TVN24. Ale słowa Boguckiego internauci ocenili jako "niewyobrażalne chamstwo", a dziennikarz Rafał Wojda na antenie stacji również dosadnie je skomentował.

Rafał Wojda w TVN24 o słowach Zbigniewa Boguckiego. Stanął po stronie redakcyjnego kolegi

Zbigniew Bogucki pojawił się w środowym wydaniu programu "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Szef KPRP grzmiał, jakoby zachowanie dziennikarza było "niegodne w stosunku do głowy państwa", a Mateusz Półchłopek zachował się "jak ćwierćdziennikarz". Po tej wypowiedzi Boguckiego głos zabrał redakcyjny kolega autora głośnego pytania do Nawrockiego. Rafał Wojda skomentował na antenie TVN24 to, co wcześniej zobaczyli widzowie.

– Drodzy państwo, to była "Rozmowa Piaseckiego", chociaż rozmową trudno nazwać to, co prezentował szef Kancelarii Prezydenta RP, pan Zbigniew Bogucki, prezentując liczne kłamstwa, wielokrotnie obrażając naszą stację, naszych dziennikarzy, zarzucając nam całkowicie bezpodstawnie próby manipulacji, które nie miały absolutnie miejsca – zaczął swoją wypowiedź.

Dziennikarz podkreślił także, że – co zresztą mówił Konrad Piasecki – "dziennikarze mają prawo pytać, a politycy mają obowiązek na pytania dziennikarzy odpowiadać".

– Chciałbym powiedzieć więcej, ale też będę miłosierny dla pana Boguckiego i spuszczę zasłonę milczenia. Zacytuję tylko początek rozmowy Zbigniewa Boguckiego z Konradem Piaseckim. (...) "To bardzo zdrowe, racjonalne, mądre zachowanie". No to chciałbym przypomnieć państwu to "bardzo zdrowe, racjonalne, mądre zachowanie" prezydenta wobec dziennikarza naszej stacji – kontynuował.

Po tych słowach Rafała Wojdy na antenie TVN24 przypomniano nagranie z reakcją Karola Nawrockiego na pytanie Mateusza Półchłopka.

– "To bardzo zdrowe, racjonalne, mądre zachowanie prezydenta wobec jednego z dziennikarzy" – tak w rozmowie z Konradem Piaseckim powiedział Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego, wielokrotnie przy tym obrażając naszą stację, mówiąc nieprawdy, kłamstwa. Pominę już to, że wyśmiewał także nazwisko naszego redakcyjnego kolegi, no i w dodatku nazwał go "ćwierćdziennikarzem". Nie wiem w takim razie, jak należałoby nazwać pana Zbigniewa Boguckiego – komentował dalej dziennikarz stacji.

Na koniec Rafał Wojda zwrócił się do widzów, prosząc, by ci pomogli w znalezieniu określenia na zachowanie szefa KPRP.

Mateusz Półchłopek o kulisach spięcia z Karolem Nawrockim

Po poniedziałkowym zajściu głos w sprawie zabrał również dziennikarz, który zadał Nawrockiemu pytanie o premiera Węgier i jego relacje z Putinem. Mateusz Półchłopek z TVN24 napisał na X:

"W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją polityka na moje pytanie, co było dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że było ono skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej. Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, na tym polega nasza praca".

"Gratulacje. Wiesz doskonale na co m polega ten zawód. A politycy, którzy to kwestionują dają świadectwo o własnej słabości i strachu. A Pan Zbigniew Bogucki naprawdę zachował się skandalicznie" – komentuje na X Katarzyna Kolenda-Zaleska.

"Wiele razy codziennie, politykom zadaje się pytania w przejściu, gdy wchodzą, wychodzą, gdy się odwracają i odchodzą – codziennie wielokrotnie. I nikt nie nazywał tego ustawką. Do teraz" – pisze Maciej Knapik.

Oświadczenie TVN24 ws. afery z Nawrockim i dziennikarzem

Oświadczenie opublikowano także na profilu newsroomu TVN24 na X. Redakcyjni koledzy stanęli murem za Mateuszem Półchłopkiem.

