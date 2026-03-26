Albańczycy rozpisują się o Nawrockim. Wspomnieli o protestach.

W czwartkowy wieczór polscy piłkarze zagrają z Albanią mecz w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Świata 2026. Rozgrywkę z trybun ma oglądać sam prezydent RP. Jak się okazuje, także Albańczycy w swojej prasie rozpisują się o tym fakcie. Nawrockiego nazwali "specjalnym kibicem" i wspomnieli o jego ostatniej "kosie" z fanami futbolu. Dziś spodziewają się nawet protestów.

Gdy 26 marca wybije godzina 20:45, rozpocznie się mecz Polska-Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie. Drużyny powalczą w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Zwycięzca tego spotkania zagra później na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Nawrocki ma być na meczu Polska-Albania

Poczynaniom polskich i albańskich piłkarzy z trybun w sektorze VIP ma się przyglądać sam prezydent Karol Nawrocki. Wieści o planowanej obecności głowy państwa wywołały poruszenie nie tylko w Polsce.

Media w Albanii też to zainteresowało. Dziennikarze portalu 24-ore.com napisali nawet o Nawrockim jako o "specjalnym kibicu".

"Wszystkie bilety zostały wyprzedane już kilka dni temu, a na stadionie Polska może liczyć na specjalnego kibica, jakim jest Karol Nawrocki. Prezydent tego kraju znany jest ze swojej pasji do piłki nożnej, ponieważ był również obecny na innym meczu podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Nawrocki z bliska oglądał zwycięstwo Polaków 3:1 nad Finlandią, a po zakończeniu meczu zszedł nawet do szatni, aby świętować z piłkarzami" – czytamy.

Nawrocki już nie ma tak dobry kontaktów z kibicami

Uwadze Albańczyków nie umknął też fakt, że w ostatnim czasie kibice już nie tak przychylnie podchodzą do Nawrockiego. Jego ostatnie decyzje ewidentnie im się nie spodobały. Na niektórych polskich meczach były już gwizdy i transparenty oburzonych fanów piłki nożnej.

O tym wątku z kolei napisał serwis panorama.com.al.

"Oczekuje się, że mecz Polska – Albania będzie miał specjalnego kibica VIP, ponieważ polskie media donoszą, że na stadionie będzie obecny prezydent kraju Karol Nawrocki. Był on już stałym bywalcem stadionów w przeszłości, a waga tego meczu skłoniła go do ponownego pojawienia się w Warszawie. Ale tym razem sytuacja może być inna, ponieważ polski prezydent być może nie jest już tak mile widziany na stadionie przez kibiców. Dali temu wyraz w różnych meczach mistrzowskich, gdzie transparenty z jego udziałem wisiały na stadionach takich jak Łódź, Gdańsk, Kraków, Poznań i Lublin" – wyjaśniono.

Nawrocki zawetował ustawę o KPK. Kibice ruszyli z wymownymi transparentami

Jeden ze wspomnianych transparentów brzmiał: "K. Nawrocki – po cichu ustawę wetujesz. Wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz. Ustawa 1600, zmiany w KPK". Kibicom chodzi o jedno z ostatnich wet prezydenta ws. nowelizacji ustawy wprowadzającej zmianę w Kodeksie Postępowania Karnego.

Dotyczy ona m.in.: "wprowadzenia zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zwiększenia decyzyjności sądów, a zmniejszenia prokuratorów, zwiększenia prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego, ułatwienia uzyskania pomocy prawnej z urzędu".