Karol Nawrocki pojawił się w niedzielę na meczu PKO BP Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Jego obecność została ogłoszona przez stadionowego spikera już w trakcie spotkania. Wtedy z części trybun dało się słyszeć gwizdy.

Sama obecność prezydenta na stadionie nie była wcześniej szeroko zapowiadana. Karol Nawrocki został zauważony na trybunach przez operatorów kamer i fotoreporterów, a jego obecność ogłoszono publicznie dopiero po rozpoczęciu spotkania. Po komunikacie spikera rozległy się mocne gwizdy, a w internecie szybko pojawiły się nagrania z tego momentu. Reakcja części publiczności była wyraźnie chłodna.

Nawrocki nie był na meczu sam

Na trybunach obok Karola Nawrockiego siedział George Simion, rumuński polityk i były kandydat na prezydenta Rumunii. Simion towarzyszył polskiemu prezydentowi podczas meczu w Zabrzu, a wcześniej wspierał jego kandydaturę w kampanii wyborczej w Polsce. Obecnie Simion pozostaje liderem AUR i posłem, a w styczniu 2026 r. jego ugrupowanie było wówczas najsilniejszą partią opozycyjną w Rumunii.

To nie był zresztą pierwszy wspólny epizod obu polityków w Zabrzu. W maju 2025 r., jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej, Simion pojawił się na wiecu Nawrockiego i publicznie zachęcał do głosowania na polskiego kandydata.

Dlaczego ta scena zwróciła szczególną uwagę?

Wizerunek Nawrockiego od dawna był związany ze środowiskiem kibicowskim i szerzej ze sportem. Dodajmy, że prezydent jest zagorzałym sympatykiem Lechii Gdańsk. Już w czasie kampanii prezydenckiej można było odnotować, że krytycy podnosili wątki jego dawnych znajomości ze środowiskami chuligańskimi, a sam Nawrocki odrzucał te zarzuty i odpowiadał, że kibice piłkarscy są obywatelami jak inni.

Właśnie dlatego reakcja z Zabrza przyciągnęła aż tak duże zainteresowanie. Nie chodziło wyłącznie o sam fakt obecności głowy państwa na meczu ligowym, ale o zderzenie tej obecności z publicznością stadionową, która w powszechnym odbiorze bywała wcześniej uznawana za środowisko bardziej przychylne Nawrockiemu, niż przeciętna widownia polityczna. Niedzielny epizod pokazał, że taki automatyzm nie działa w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Mecz miał też oczywiście duże znaczenie sportowe

Sam mecz należał do ważniejszych spotkań 25. kolejki. Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa 3:1, a bramki dla gospodarzy zdobyli Lukas Sadilek, który trafił dwa razy, oraz Lukas Ambros. Dla Rakowa gola strzelił Ernest Agyiri Ameyaw. Dla Górnika było to przełamanie po słabszej serii i powrót do ścisłej czołówki ligi.

