Transparenty z Karolem Nawrockim to większa akcja. fot. Shutterstock, Facebook/Stadionowi Oprawcy (Fot. shotsbydomino), montaż: naTemat.pl

Podczas piątkowych meczów kibice przygotowali transparenty, na których znalazły się ostre słowa oceniające weto Karola Nawrockiego. Zdjęcia banerów w mig obiegły sieć, a media informują, że w ich sprawie ruszyło postępowanie. Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy jednego z klubów.

"Nie jesteś jednym z nas" – to jedno z haseł skierowanych do Karola Nawrockiego, które wybrzmiały z kibicowskich transparentów. W sieci krążą zdjęcia banerów wywieszonych na trybunach podczas dwóch piątkowych meczów, a w sobotę pojawił się kolejny. Wygląda na to, że to akcja na większą skalę.

Transparenty oceniające decyzję Karola Nawrockiego. W sprawie jednego wszczęto postępowanie

Jeden z banerów pojawił się w piątek w Gliwicach. Tego dnia mecz rozgrywali piłkarze klubów Piast Gliwice i Radomiak Radom. Gospodarze wygrali 3:1. Na trybunach w sektorze Gliwiczan podczas meczu pojawił się transparent o treści:

"Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody – nie jesteś jednym z nas".

Dziennikarze serwisu WP Sportowe Fakty skontaktowali się z rzecznikiem prasowym Piasta Gliwice Kajetanem Piotrowskim i poprosili go o komentarz. Ten ujawnił, że w tej sprawie wszczęto już działania.

– Transparent został wniesiony na stadion bez zgody klubu. Prawdopodobnie został czymś owinięty lub schowany pod kurtką. Mecz miał miejsce w piątek, więc postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie. Więcej będziemy wiedzieć za kilka dni, po analizie nagrań z monitoringu – przekazał.

Piotrowski przedstawił również stanowisko klubu.

– Gdy transparent jest niezwiązany z meczem i zawiera treści polityczne, to od razu reagujemy i staramy się negocjować z kibicami, by został ściągnięty. Tak samo było w tym przypadku. Jako klub odcinamy się od przedstawionych na nim treści – powiedział przedstawiciel klubu w rozmowie z serwisem.

O co chodzi w akcji kibiców z banerami uderzającymi w Nawrockiego?

Jak pisaliśmy w naTemat, drugi transparent pojawił się na trybunach w piątek podczas meczu klubów Motor Lublin i KGHM Zagłębie Lubin. "K. Nawrocki – po cichu ustawę wetujesz. Wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz. Ustawa 1600, zmiany w KPK" – brzmiała jego treść.

Ale to nie wszystko. WP Sportowe Fakty donosi, że w sobotę podczas meczu Cracovii i GKS Katowice kibice wywiesili kolejny baner. Tym razem głosił on: "Prezydencie zapomniałeś, dzięki komu wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś. K.P.K., 26.02.26". Serwis zauważa, że może to być ogólnopolska akcja i nie można wykluczyć kolejnych podobnych incydentów w tej kolejce rozgrywek Ekstraklasy.

Przypomnijmy, że 13 marca poinformowano o wecie Karola Nawrockiego pod nowelizacją Kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Na oficjalnej stronie Sejmu opisywano, że w projekcie zawarto zapisy m.in. o "wprowadzeniu zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczeniu nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zwiększeniu decyzyjności sądów, a zmniejszeniu prokuratorów, zwiększeniu prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego, ułatwieniu uzyskania pomocy prawnej z urzędu".

Z Kancelarii Prezydenta płynęły komentarze mówiące między innymi, że decyzja o braku podpisu pod nowelizacją KPK wynika z "troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością" (to fragment wpisu rzecznika prasowego Karola Nawrockiego, Rafała Leśkiewicza). Ministerstwo Sprawiedliwości w środę 18 marca wydało zaś komunikat, w którym odpierano zarzuty Kancelarii Prezydenta i dodano: "Krytyka przedstawiona publicznie opiera się na nieprawidłowej interpretacji przepisów i wprowadza opinię publiczną w błąd".