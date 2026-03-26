Kamil Grabara bramkarzem w meczu z Albanią. Fot. YouTube / TVP Sport

Kamil Grabara został bramkarzem pierwszego składu podczas meczu Polska-Albania. Jan Urban stał przed trudnym wyborem, bo Łukasz Skorupski doznał kontuzji. Selekcjoner szukał jego zastępcy i wybrał utalentowanego 27-latka, który za naszą zachodnią granicą jest prawdziwą gwiazdą futbolu. Przed laty zasłynął też z kilku afer, ale dziś eksperci mówią o nim: Grabara nie daje powodów do niepokoju.

Drużyna Biało-Czerwonych stoi dziś przed trudnym zadaniem. Mecz z Albanią to dla nas być albo nie być w finale baraży na Mistrzostwa Świata 2026. Niedługo przed pierwszym gwizdkiem selekcjoner Jan Urban ogłosił pierwszy skład. Zaskoczeń nie brakowało. Dla wielu osób niespodzianką była obecność Filipa Rózgi (19-letniego pomocnika Sturmu Graz), który do tej pory wchodził na boisko w ostatnich minutach meczu.

Urban wybrał Grabarę na bramkę

Kibice z ciekawością czekali też na decyzję trenera w kwestii wyboru bramkarza. Wiadomo było bowiem, że w spotkaniu z Albanią nie zobaczymy Łukasza Skorupskiego. Z udziału w marcowym zgrupowaniu kadry wykluczył go uraz mięśniowy. To druga taka sytuacja na przestrzeni niespełna pół roku.

Urban wybrał Kamila Grabarę. To 27-letni polski bramkarz. Można go było już zobaczyć między słupkami w listopadowym meczu z Holandią. Wtedy wpuścił jedną bramkę. Ostatecznie tamto spotkanie zakończyliśmy remisem (1:1) i eksperci oceniali go na bardzo obiecującego golkipera.

Grabara obecnie święci też triumfy za naszą zachodnią granicą. W niemieckim klubie VfL Wolfsburg jest podstawowym bramkarzem. W reprezentacji Polski jest od kilku lat, ale jeszcze do niedawna mówiło się najwięcej nie o jego umiejętnościach, a o aferach.

"Nazywają go polskim The Special One Twittera. Pokłócił się ze Stanowskim, zaczepiał Bońka, obraził Rzeźniczaka i śmiał się z Hajty. Kamil Grabara, utalentowany bramkarz reprezentacji Polski U-19 i młodej kadry Liverpoolu, jest prawdziwym zwierzęciem medialnym. Często dostaje za to po uszach od internautów, ale sam przyznaje, że po prostu 'lubi kłócić się z ludźmi" – pisał o nim w naTemat Adam Nowiński.

Byli zawodnicy tak oceniają Grabarę

Gdy selekcjonerem był jeszcze Michał Promierz, w ogóle nie wystawiał Grabary. To w branży budziło skrajne emocje. Gdy drużyną zaczął kierować Urban, sytuacja się zmieniła.

– Kamil na to zasłużył już dawno. Wiele mówiło się, że na przeszkodzie wcześniej stał jego kontrowersyjny charakter i relacje z selekcjonerem. Prezentował się bardzo dobrze w Bundeslidze. Pochwalam tę decyzję – komentował dla WP SportoweFakty były reprezentant, Roman Kosecki.

Z kolei były bramkarz Wojciech Kowalewski (w rozmowie z Interią) tak mówił o Grabarze: – Kamil przemawia do mnie pod względem mentalnym. Na placu gry jest zdecydowany i pewny siebie, potrafi zarządzać zespołem. To postać o wyrazistej osobowości, a w meczu o najwyższą stawkę będzie to miało niebagatelne znaczenie.

Kowalewski zwrócił uwagę na jego determinację i skupienie: – W Wolfsburgu ma trudne zadanie, ale w każdym spotkaniu pokazuje klasę. Ilość negatywnych bodźców, które dostaje tam do przepracowania, jest olbrzymia. Przy takiej liczbie ciosów niejeden bramkarz zostałby wytrącony z równowagi na dobre. A on swoim zachowaniem nie daje powodów do niepokoju. Jest sfokusowany na pracy i dalszym rozwoju. Klubowi trenerzy niezmiennie darzą go zaufaniem. I to też bardzo wiele nam mówi.

Miejmy nadzieję, że Grabara pokaże, na co go stać w meczu z Albanią.

