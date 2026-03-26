Mecz Polska-Albania to półfinał baraży o MŚ 2026. Co dalej? Fot. Mikolaj Barbanell / Shutterstock

Dzisiejsze spotkanie Polska – Albania to znacznie więcej niż zwykły mecz. Na szali leży awans biało-czerwonych na tegoroczne mistrzostwa świata. Jeśli piłkarze pod wodzą Jana Urbana dziś przegrają, kolejny ich mecz barażowy będzie już tylko o honor.

Jesienne zmagania w fazie grupowej nie przyniosły naszym piłkarzom bezpośrednie awansu na mundial. Polscy piłkarze mają ostatnią szansę w barażach. Marcowe spotkania to absolutne być albo nie być dla naszej kadry w gronie najlepszych drużyn świata. Błędy z przeszłości nie mają już znaczenia.

Eliminacje mistrzostw świata 2026. Wyniki Polaków

Eliminacje w grupie G wystartowały świetnie. Nasi kadrowicze zaczęli od cennego remisu z Holandią na wyjeździe, by później pokonać u siebie Finlandię oraz triumfować nad Litwą.

Listopadowy rewanż z Holandią w Polsce znów zakończył się podziałem punktów. Fazę grupową zakończyliśmy wygraną nad Maltą. Zamiast gratulacji, na reprezentację wylał się hejt, bo ledwo pokonali słabszą (przynajmniej w rankingach drużynę).

"Szczęście sprzyja podobno lepszym, a tego szczęścia było dzisiaj naprawdę dużo, bo i przypadkowa była bramka Zielińskiego, i przypadkowy był gol Wszołka. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to był występ nie do końca fantastyczny, ale trzy punkty są w sejfie. Bierzemy je i jutro, pojutrze nikt nie będzie pamiętał" – powiedział Zbigniew Boniek w programie Prawda Futbolu.

Zebrane punkty nie wystarczyły jednak do wywalczenia bezpośredniej wejściówki na upragniony turniej. Polska zajęła drugie miejsce w grupie. Na szczęście jest jeszcze opcja awansu za sprawą meczy barażowych.

Transmisja meczu Polska – Albania w TV i stream online

Pierwszy gwizdek półfinału baraży zabrzmi punktualnie o godzinie 20.45. Gdzie można obejrzeć spotkanie? Tam gdzie zwykle. Telewizyjna transmisja na żywo będzie dostępna w kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport i TVP Sport HD. Mecz będzie można obejrzeć też za darmo online na stronie sport.tvp.pl.

Baraże do MŚ 2026. Jakie są szanse biało-czerwonych?

Albania w swojej grupie K ustąpiła wyłącznie Anglikom. TVP Sport zauważa, że mamy z jednak tym przeciwnikiem rachunki do wyrównania. Przegrana 2:0 na eliminacjach do Euro 2024 kosztowała wtedy posadę ówczesnego trenera Fernando Santosa.

Historia ogólnie daje nam powody do optymizmu, bo wygraliśmy zdecydowaną większość dotychczasowych potyczek i Albania jest dużo niżej w rankingu FIFA (64, a Polska 34). Zespół z Bałkanów nigdy nie zagrał jeszcze na mundialu, więc dzisiejszy mecz jest dla nich również szalenie ważny.

W przypadku zwycięstwa na Stadionie Narodowym czeka nas ostateczny bój ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja (też dzisiaj o tej samej godzinie). Finał baraży będzie 31 marca. Jego wynik zadecyduje o tym, kto ostatecznie jedzie, a właściwie leci na mundial do USA, Meksyku i Kanady, bo wszystkie te państwa są organizatorami.

Mundial 2026. Kto może być naszym rywalem?

Jeśli skutecznie przebrniemy przez całe marcowe baraże, trafimy bezpośrednio do Grupy F. Na stadionach za Oceanem będą czekać na nas następujące reprezentacje:

Holandia Japonia Tunezja