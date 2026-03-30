Od której będą tańsze paliwa na stacjach? 31 marca rząd wprowadza pakiet zmian "CPN" Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Tankowanie auta w końcu przestanie przerażać. Przynajmniej na jakiś czas. Już we wtorek, 31 marca wchodzi w życie rządowa tarcza paliwowa znana jako Ceny Paliw Niżej (CPN), która mocno obniży koszty benzyny i oleju napędowego. O której godzinie będą nowe ceny na pylonach?

Jak działa rządowa obniżka cen paliw?

Mechanizm wprowadzony przez rząd opiera się na kilku filarach. Głównym orężem w walce z drożyzną jest obcięcie podatków. Stawka VAT z dotychczasowych 23 proc. została zmniejszona do zaledwie 8 proc.

Równolegle zastosowano zmniejszenie akcyzy (w przypadku benzyny stawka spada o 29 groszy, a przy oleju napędowym o 28 groszy na litrze), a także wprowadzono mechanizm cen maksymalnych. Będą one wyliczane każdego dnia na podstawie:

średniej arytmetycznej cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej stałej kwoty pokrywającej koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr podatku VAT

Dzięki temu państwo zyskuje narzędzie do blokowania spekulacji, a stacje, które spróbują zawyżać koszty tankowania ponad wyznaczone limity, będą musiały się liczyć karami finansowymi sięgającymi nawet miliona złotych. W tym zakresie przepisy będzie egzekwować Krajowa Administracja Skarbowa.

Maksymalne ceny paliw na stacjach 31 marca

Resort energii podał już oficjalne stawki maksymalne, których przekroczenie będzie karane. Wartości dla poszczególnych rodzajów paliw na 31 marca kształtują się tak:

Benzyna 95 maksymalnie 6,16 zł za litr Benzyna 98 maksymalnie 6,76 zł za litr Olej napędowy maksymalnie 7,60 zł za litr

Pakiet CPN omija jednak szerokim łukiem właścicieli pojazdów na gaz. Autogaz nie został objęty rządową tarczą, co dla wielu osób stanowi ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że koszty LPG również stale rosną.

Kiedy zatankować taniej benzynę i diesla?

Wielu kierowców zastanawia się, w którym momencie najlepiej podjechać pod dystrybutor. Niższe wartości nie pojawią się na wszystkich pylonach od razu po północy. Rząd nie podał konkretnej godziny tańszego tankowania. "Zależy to od tego, jaki jest poziom zatowarowania konkretnej stacji benzynowej" – wyjaśnił w TVN24 minister finansów Andrzej Domański.

"Fakt" zaś zauważa, że "może się więc okazać, że na części stacji we wtorek zobaczymy duże różnice w cenach". Na jednych może być dużo taniej niż w ostatnich dniach, ale na drugich właściciele mogą dostosować się sztywno do cen maksymalnych.

Zmiany na stacjach obowiązują czasowo. Zgodnie z rozporządzeniami, obniżona akcyza ma działać do 15 kwietnia, a 8 proc. VAT do 30 kwietnia. Rząd ma możliwość wydłużenia tego okresu maksymalnie do 30 czerwca.