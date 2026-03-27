Ustawy w sprawie paliw w ekspresowym tempie zostały przegłosowane w Sejmie i Senacie. Ostateczna decyzja należała do prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował się jeszcze tego samego dnia je podpisać. Kiedy więc Polacy mogą spodziewać się obniżenia cen na stacjach paliw? Minister energii ujawnił szczegóły.

"Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit" – ogłosił w piątkowy wieczór rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniej pilną decyzję w tej sprawie podjęli posłowie i senatorowie.

Minister energii Miłosz Motyka (PSL) skomentował ten krok głowy państwa w programie "Faktach po Faktach" w TVN24. – Wreszcie pan prezydent Nawrocki podjął się dobrych działań – przyznał.

Podpis prezydenta ws. paliw – i co dalej?

Dodajmy, że ustawy ws. paliw są dwie: pierwsza wprowadza maksymalne ceny na benzynę i olej napędowy, a druga pozwoli obniżyć akcyzę na paliwa za pomocą rozporządzenia. Oba akty prawne wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Minister Motyka zapowiedział, że "po złożeniu podpisu przez prezydenta obniżki powinny obowiązywać od połowy przyszłego tygodnia", czyli jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

A jakich obniżek możemy się spodziewać? – 1,2 złotych w stosunku do cen, które miały miejsce wczoraj, dzisiaj także. Mamy nadzieję na to, że szybko też ten konflikt się zakończy (na Bliskim Wschodzie – przyp. red.), więc wrócimy do sytuacji, w której te ceny będą znacznie, znacznie niższe – mówił minister.

Na pytanie, czy "benzyna bezołowiowa będzie poniżej 6 złotych", odpowiedział: – Tak powinno to wyglądać ze względu na ceny, które kształtowały się wczoraj.

Prowadzący Grzegorz Kajdanowicz był też ciekaw, co z dieslem, czy będzie kształtował się na poziomie 7,50 – 7,55 zł. Motyka przyznał, że "mniej więcej tak". – To jest mechanizm, matematyka, która będzie miała na to wpływ – dodał na koniec.

Co wprowadzają ustawy ws. paliw? Ważne będą codzienne obwieszczenia

Pierwsza z nich wprowadza maksymalne ceny na benzynę i olej napędowy. Na mocy nowych przepisów maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej "średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT".

Jeśli ktoś jednak zawyży tę cenę, będzie kara nawet do 1 mln zł. Kontrole ma przeprowadzać Krajowa Administracja Skarbowa. Wiadomo też, że cena maksymalna będzie "ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji".

Kiedy takie ogłoszenie pojawi się przed dniami wolnymi od pracy, wówczas stawka będzie obowiązywała do kolejnego dnia roboczego. Druga z wymienionych wcześniej ustaw wprowadza możliwość obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia.