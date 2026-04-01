Sprawdzamy, jak będą księgowane przelewy w Wielkanoc. Shutterstock.com/David Gyung

Krajowa Izba Rozliczeniowa ostrzega, że w okresie Wielkanocy banki będą pracować w niestandardowych godzinach, a transfery zlecone w dni ustawowo wolne od pracy mogą dotrzeć do odbiorców z opóźnieniem. Jeśli planujesz zakupy na Wielkanoc albo musisz wtedy opłacić rachunki, lepiej zrób to nieco wcześniej. Inaczej twoje pieniądze mogą utknąć na kilka dni.

Wielkanoc to dla większości z nas czas wolny od pracy. Ale musimy pamiętać, że odpoczywają również banki. Przypomina o tym Krajowa Izba Rozliczeniowa, która w nowym komunikacie poinformowała, jak w dni świąteczne będą realizowane przelewy. To ważne dla wszystkich osób, które planują zakupy wielkanocne lub uiszczenie w tym czasie opłat.

Przerwy w przelewach w czasie Wielkanocy

KIR przypomina, że w okresie świąt wielkanocnych banki pracują w niestandardowych godzinach, a w dni ustawowo wolne od pracy – nie pracują. Zmienia się wtedy także sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir, za które odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Zgodnie ze standardowym harmonogramem przelewy Elixir realizowane są w dni robocze w trzech sesjach: o 9:30, 13:30 i 16:00. Ale sprawa wygląda inaczej, gdy mówimy o dniach ustawowo wolnych od pracy, jak np. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku wypada 6 kwietnia. W weekendy i dni wolne system Elixir nie pracuje.

Jednym słowem, w tym roku będziemy mieli do czynienia ze sporą przerwą w księgowaniu środków. Przelewy zlecone w piątek (3 kwietnia) po godz. 16:00 trafią do odbiorców dopiero we wtorek (7 kwietnia). W Lany Poniedziałek system Elixir nie będzie obsługiwać transferów. Najlepiej więc na wszelki wypadek dokonywać przelewów maksymalnie w piątek rano.

Jeszcze dłużej potrwa księgowanie w przypadku przelewów realizowanych w ramach systemu Euro Elixir, czyli w strefie euro. Chcąc przesłać środki w tej walucie, najlepiej jest zlecić operację... w czwartek rano. System Euro Elixir nie będzie funkcjonował ani w Lany Poniedziałek, ani w Wielki Piątek (3 kwietnia). KIR tłumaczy, że wynika to z faktu, iż Wielki Piątek w wielu europejskich krajach to tzw. bank holiday, czyli dzień wolny od pracy.

Przelew w Wielkanoc? Express Elixir pomoże zapominalskim

Istnieje jeden sposób na przesłanie pieniędzy między różnymi bankami w Wielkanoc lub Lany Poniedziałek i jest nim Express Elixir.

"Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym" – przypomina KIR.

System jest dostępny w większości dużych banków w Polsce, ale oferują one różny zakres działania usługi. W niektórych bankach jest ona niedostępna np. w przypadku rachunków kredytowych czy pożyczkowych oraz lokat terminowych. W systemie Express Elixir mogą nie uczestniczyć (lub oferować ograniczoną dostępność) niektóre mniejsze banki spółdzielcze.