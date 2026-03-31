Wielkanoc może być bardzo droga. Czytelniczka postanowiła odwołać spotkanie rodzinne Fot. kukurund / Shutterstock (zdjęcie poglądowe)

Wielkanoc powinna być czasem radości, ale coraz częściej to także stresujący okres, który ogałaca nas z pieniędzy. Wie o tym pani Joanna, która postanowiła podzielić się z naszą redakcją swoją frustracją po zakupach. "Muszę się wygadać, bo to, co mnie wczoraj spotkało, to po prostu jakiś kosmos" – napisała w liście czytelniczka, która w tym roku powiedziała stanowcze "dość" rodzinnym oczekiwaniom.

REKLAMA

Z roku na rok przygotowanie świątecznego stołu pochłania coraz większą część domowego budżetu. Chociaż politycy i ekonomiści przekonują, że najgorszą inflację mamy już za sobą, to ceny żywności wciąż rosną. Z pozoru drobne podwyżki na sklepowych półkach w zderzeniu z długą listą zakupów stają się powodem niejednej awantury przed Wielkanocą.

Sielanka, która prysła przez "drobną prośbę"

Tegoroczna Wielkanoc w rodzinie pani Joanny miała wyglądać tak, jak zawsze. Małżeństwo planowało wyjazd do teściowej, która obiecywała, że sama wszystko przygotuje, a młodzi mają po prostu przyjechać i odpocząć. Niestety, ta piękna wizja szybko zderzyła się z rzeczywistością.

REKLAMA

Zaledwie dwa dni temu teściowa zadzwoniła do naszej czytelniczki z niespodziewanym zleceniem. Jak relacjonuje pani Joanna, miała to być zaledwie "drobna prośba", ponieważ starszej pani ciężko było już samej dźwigać siatki. "Zrobiła mi listę rzeczy do dokupienia (...). Tylko parę drobiazgów do sałatki i do ciasta, dziecko" – cytuje słowa teściowej czytelniczka. Z tą listą w dłoni kobieta ruszyła po pracy do marketu.

Rachunek grozy i 450 złotych za "parę drobiazgów"

Między sklepowymi alejkami pani Joanna nie mogła wyjść ze zdziwienia. Zwykłe produkty na świąteczny stół osiągnęły ceny, które wprawiły ją w osłupienie. W liście wylicza, że seler kosztuje już ponad 5 złotych za kilo, za dziesięć jaj trzeba zapłacić ponad 12 złotych, a majonez jest za 9 złotych.

REKLAMA

Kobieta zauważa ironicznie, że są promocje na masło, a marchewka czy por nie są drogie, ale "co mi po tym, skoro za inne podstawowe składniki płaci się jak za złoto?". Kiedy do warzyw doszły konkretne gatunki wędlin, których zażyczyła sobie teściowa, oraz składniki do wypieku mazurka, wózek był pełny. Największym "hitem" były pomidory malinowe: 3 sztuki za 35 zł, które dokupiła jeszcze w warzywniaku.

Gdy kasjerka podsumowała zakupy, pani Joanna zamarła. Kwota na wyświetlaczu dobiła do 450 złotych. "Stałam przed tym sklepem, patrzyłam na ten długi jak papier toaletowy paragon i nagle coś we mnie pękło" – wyznaje czytelniczka, dodając, że poczuła się, jakby zapłaciła za kolację w drogiej restauracji, a nie za zwykłą sałatkę i wędlinę.

REKLAMA

Odwołana Wielkanoc i obrażona teściowa

Stojąc z ciężkimi siatkami i lżejszym o kilkaset złotych portfelem, Joanna uświadomiła sobie jeszcze jedną rzecz. Dotarło do niej, że nie dość, iż wydała majątek, to po przyjeździe do teściowej i tak będzie musiała stać w kuchni i kroić te drogie warzywa, a potem przy stole wysłucha tradycyjnego narzekania, że "majonez dała nie ten co trzeba".

Wtedy chwyciła za telefon. "Zadzwoniłam do męża i powiedziałam mu wprost: Kochanie, w tym roku odwołuję Wielkanoc. Zostajemy w domu, sami robimy sałatkę, a resztę weekendu spędzamy na kanapie" – relacjonuje.

Reakcja męża początkowo była pełna obaw, ale ostatecznie przyznał żonie rację. Jak można się domyślić, decyzja wywołała prawdziwą burzę. Teściowa jest teraz śmiertelnie obrażona i zdążyła już obdzwonić całą rodzinę z pretensjami.