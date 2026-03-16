Do której sklepy będą otwarte przed Wielkanocą 2026? Spore zmiany w świąteczny weekend Fot. mariusz.ks / Shutterstock

Wielkanoc w 2026 r. wypada znacznie wcześniej niż w ubiegłych latach. Jest więc coraz mniej czasu na świąteczne przygotowania i zakupy. Jak to będzie wygląda w 2026 roku od strony handlowej?

Tegoroczna Wielkanoc będzie już 5 kwietnia (w 2025 r. była 20 kwietnia). Powoli można więc zaplanować zakupy, bo sklepy będą w świąteczny weekend działać inaczej niż zwykle. Jak dokładnie będą czynne sklepy w tym gorącym okresie i kiedy najlepiej wybrać się na przedświąteczne zakupy, aby uniknąć tłumów?

Niedziela handlowa 29 marca tuż przed Wielkanocą

Doskonałą okazją na zrobienie większych zapasów będzie Niedziela Palmowa, która wypada 29 marca. Zgodnie z przepisami jest to niedziela handlowa, więc bez problemu zrobimy zakupy we wszystkich marketach i galeriach. Dyskonty będą otwarte w standardowych, weekendowych godzinach.

Godziny otwarcia sklepów w Wielki Piątek 2026

Łatwo policzyć, że Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Warto pamiętać, że w Polsce nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że godziny otwarcia sklepów pozostają niezmienione. Wszystkie dyskonty, supermarkety itd. będą funkcjonować jak w każdy zwykły piątek.

Sklepy w Wielką Sobotę otwarte krócej

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przeddzień świąt. Wielka Sobota wprawdzie nie jest świętem państwowym, ale przepisy narzucają z góry ostre ograniczenia. Zgodnie z ustawą handel tego dnia może trwać maksymalnie do godziny 14:00.

W praktyce większość popularnych sieci zamyka swoje drzwi jeszcze szybciej, zazwyczaj w okolicach 13:00 lub 13:30. Wyjątkiem pozostają m.in. małe sklepy osiedlowe czy franczyza, takie jak popularne Żabki. Tam zakupy na ostatnią chwilę możemy zrobić dłużej, bo o czasie pracy decydują sami właściciele, którzy staną za ladą.

Zamknięte sklepy w Wielkanoc i lany poniedziałek

W samą Niedzielę Wielkanocną oraz w Poniedziałek Wielkanocny (tudzież lany poniedziałek vel śmigus dyngus), czyli 6 kwietnia, wielkopowierzchniowe markety będą całkowicie zamknięte. Ratunkiem w nagłych sytuacjach pozostaną jedynie te punkty, które mogą działać w dni świąteczne. Należą do nich stacje benzynowe oraz wspomniane małe sklepy franczyzowe.

Całodobowe Biedronki i Lidle. Gdzie są sklepy 24/7?

Prawdziwą nowością na rynku są dyskonty czynne non stop, które przed świętami ułatwiają życie ludziom pracującym tygodniu. Biedronka jako pierwsza je wprowadziła w zeszłym roku i ma już 25 takich punktów w kraju:

Chorzów - ul. Długa 67 Ruda Śląska - ul. Zabrzańska 65 Istebna - Istebna 1651 Gliwice - ul. I. Daszyńskiego 135 Rybnik - ul. Sybiraków 7 Knurów - ul. Witosa 4 Gliwice - ul. Kozielska 111 Poznań - ul. Naramowicka 219 Poznań - ul. Bobrzańska 13 Poznań - ul. Starołęcka 1 Suchy Las - ul. Obornicka 85 Poznań - ul. Bułgarska 121/123 Rzeszów - ul. Hetmańska 56 Lesko - ul. Stawowa 16 Medyka - Medyka 405 Przemyśl - ul. F. Focha 2A Żurawica - ul. 3 Maja 4 Lublin - ul. B. Prusa 8 Terespol - ul. Wojska Polskiego 81/83 Lublin - ul. Diamentowa 19I-H Kraków - ul. Lipska 28 Modlnica - ul. Częstochowska 70 Jawczyce - ul. Poznańska 74 Warszawa - ul. Dolna 3 Warszawa - ul. Krucza 50

W ślady konkurenta idzie też jego największy rywal. W tym roku ruszył pilotażowy program, w ramach którego całodobowy Lidl działa od poniedziałku do soboty. Takie zakupy zrobimy na razie w trzech wybranych placówkach:

Warszawa - ul. Kasprowicza 117 Poznań - ul. Bułgarska 113 Bielany Wrocławskie - ul. Tyniecka 1