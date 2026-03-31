O godz. 20:45 rozpoczał się w Sztokholmie mecz Szwecja-Polska, którego stawką jest awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Zwycięzca tego spotkania nie będzie musiał czekać na losowanie fazy grupowej mundialu. Przyszli przeciwnicy są już bowiem doskonale znani.

W Sztokholmie rozpoczyna się finał baraży o bilet na MŚ 2026. Po nerwowym, ale ostatecznie wygranym (2:1) starciu z Albanią na warszawskim stadionie, trafiliśmy prosto na Szwedów. Skandynawowie w swoim półfinale pokonali reprezentację Ukrainy 3:1.

Eliminacje MŚ 2026 i wyboista droga Polaków przez baraże

Biało-czerwoni niestety nie zagwarantowali sobie bezpośredniego awansu w ubiegłorocznych rozgrywkach grupowych. Piłkarze zaczęli od remisu z Holandią na wyjeździe, by później pokonać u siebie Finlandię oraz triumfować nad Litwą. Listopadowy rewanż z Holandią w Polsce znów zakończył się podziałem punktów. Fazę grupową zakończyliśmy wygraną nad Maltą. Na kadrę pod wodza Jana Urbana czekała dodatkowa, niezwykle stresującą rywalizacja w barażach. Przeciwników poznaliśmy w czasie uroczystego losowania w Zurychu w listopadzie. Polscy piłkarze trafili wtedy do drugiego koszyka.

Na szczęście pierwszym krokiem do upragnionego celu okazała się kadra Albanii. To rywal, który był sklasyfikowany na 63. miejscu w globalnym rankingu FIFA, co od początku dawało nadzieje na zwycięstwo. Ze Szwedami sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Stawka jest wysoka. Mistrzostwa świata 2026 po raz pierwszy zagoszczą aż w trzech państwach: Kanadzie, USA i Meksyku. O prestiżowy puchar powalczy tym razem rekordowa liczba 48 drużyn narodowych, z czego 16 będzie reprezentować Europę.

Potencjalni rywale Polaków na mundialu. Trudna Grupa F

Kibice nie muszą teraz zastanawiać się nad tym, z kim mogą zawalczyć Polacy. Grudniowe losowani jednoznacznie wyłoniło przyszłych przeciwników dla triumfatorów europejskiej ścieżki barażowej.

Niezależnie od tego, czy ostateczny awans na mundial wywalczą dzisiaj na murawie Polacy, czy też Szwedzi, zwycięska ekipa poleci za ocean i trafi prosto do Grupy F. Ewentualni przeciwnicy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata to:

Holandia Japonia Tunezja