Mecz Szwecja – Polska. Finał baraży o mistrzostwa świata 2026 Fot. Shutterstock

Finałowy mecz baraży o awans na mundial rozpoczyna się punktualnie o godz. 20:45. Reprezentacja biało-czerwonych zmierzy się ze Szwedami na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie w Sztokholmie. Nie mamy dobrej passy jeśli chodzi o mecze wyjazdowe z tą reprezentacją, ale wszystko może się dziś zmienić.

Od wyniku dzisiejszego starcia zależy, czy Polacy polecą na tegoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Niestety, naszej kadrze nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu w ubiegłorocznych eliminacjach grupowych. Teraz musimy szukać swojej ostatniej szansy w wyjazdowym meczu ze Szwedami.

Eliminacje MŚ 2026. Zabrakło punktów do pierwszego miejsca w grupie

Nasza reprezentacja w poprzedniej fazie rozegrała pięć meczów w grupie G. Piłkarze zaczęli od remisu z Holandią na wyjeździe, by później pokonać u siebie Finlandię oraz triumfować nad Litwą. Listopadowy rewanż z Holandią w Polsce znów zakończył się podziałem punktów. Fazę grupową zakończyliśmy wygraną nad Maltą.

Zgromadzone punkty ostatecznie nie wystarczyły do zajęcia pierwszego miejsca. Druga pozycja w tabeli zamknęła nam szybką drogę na mundial 2026. W takiej sytuacji drużyny walczą o awans w meczach barażowych. Dziś odbywają się finały, w tym właśnie Szwecja – Polska.

Baraże o mistrzostwa świata. Nerwowe zwycięstwo nad reprezentacją Albanii

Przed dzisiejszym finałem rozegraliśmy gorący półfinał na PGE Narodowym. Pierwsza połowa meczu z Albanią wcale nie układała się po myśli gospodarzy. Poważny błąd defensywy sprawił, że przeciwnicy tuż przed przerwą objęli prowadzenie po strzale do pustej bramki.

Druga część spotkania przyniosła jednak niezbędne przełamanie. W 63. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, gola głową zdobył kapitan Robert Lewandowski. Niecały kwadrans później spektakularnym uderzeniem z dystansu popisał się Piotr Zieliński, posyłając piłkę prosto w okienko. Udało się ostatecznie wygrać to spotkanie 2:1.

Mecz Szwecja – Polska. Marzymy o historycznym cudzie

Szwedzi mają za sobą bardzo pewne zwycięstwo nad reprezentacją Ukrainy 3:1 w półfinale. To oni są faworytami tego meczu również dlatego, że grają u siebie. Selekcjoner doskonale zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania.

"My graliśmy u siebie, więc byliśmy faworytami w meczu z Albanią. Teraz, z tego samego powodu, Szwedzi mają niewielką przewagę. Nasze drużyny są jednak na podobnym poziomie. Czy jesteśmy przygotowani na dogrywkę i rzuty karne? Musimy być przygotowani na wszystko. Rzuty karne zawsze są możliwe” – powiedział Jan Urban, cytowany przez TVP Sport.

Warto pamiętać, że po raz ostatni udało nam się pokonać Szwedów na ich własnym terenie 96 lat temu, dokładnie 28 września 1930 roku. I to aż 0:3! Nawet jeśli statystyki z przeszłości nie są po stronie reprezentacji Polski, to piłka nożna ma to do siebie, że potrafi być bardzo nieprzewidywalna.