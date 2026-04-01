Nagranie z kobietą za Czarnkiem hitem sieci. Fot. X / Prawo i Sprawiedliwość // Fot. X / screen z filmu / montaż: naTemat.pl

Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji prasowej, aby przedstawić nowy pomysł na obniżenie podatku VAT na żywność. Gdy opowiadał o tym przed kamerami, w kadr weszła kobieta. Jej wymowny gest stał się hitem sieci. Wideo jest już viralem.

Przemysław Czarnek pojawił się w poniedziałek w Hali Mirowskiej w Warszawie, gdzie przed zgromadzonymi przedstawicielami mediów mówił o "drożyźnie w polskich sklepach". – Polaków stać na zdecydowanie mniej w czasie tych świąt wielkanocnych – wykrzykiwał poseł PiS.

Wideo z kobietą za Czarnkiem hitem sieci

Dlatego w imieniu swojej partii ogłosił złożenie projektu ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku. I dodał, że prawica będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, aby "przyjąć ustawę przed świętami wielkanocnymi".

Gdy tak rozprawiał o swoim pomyśle przed rzędem ustawionych mikrofonów, nagle pojawiła się za nim przypadkowa kobieta, która przechodziła obok. Przystanęła na chwilę, popatrzyła na Czarnka, pokiwała głową i wymownie popukała się w czoło.

"Lepiej nie można było tego podsumować"; "To mówi samo za siebie" – pojawiły się głosy w komentarzach. Fragment z udziałem kobiety stał się bardzo popularny w sieci i ma szansę przejść do historii jako jeden z "hitów polskiego internetu".

Pomysł PiS ws. żywności. O czym Czarnek mówił na konferencji?

– Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień w ciągu kilkunastu godzin, my proponujemy, żeby już teraz ulżyć Polakom w temacie żywności. Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku – informował Czarnek na wspomnianej konferencji.

Podkreślił następnie, że – według wyliczeń – to "powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych". – Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, tak żeby jeszcze przed świętami te ceny produktów żywnościowych spadły o te 5 proc. – opowiadał.

– Drożyzna jest dzisiaj faktem. Tusk to drożyzna. Polacy chcą normalności, Polacy chcą również interwencji państwa w sytuacji kryzysowej. My tę interwencję proponujemy. Udało się wymusić na rządzących obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwo po kilku tygodniach, mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek – zakończył wiceprezes PiS.

Rząd już skomentował pomysły Czarnka

Wygląda jednak na to, że głośne ogłoszenia i plany PiS zakończą się fiaskiem. Przedstawiciele rządu już skomentowali tę inicjatywę prawicy.

– Przemysław Czarnek jest ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać w tej sprawie. Po pierwsze, ta ich ustawa [o cenach paliw – red.], którą zaproponowali, której twarzą był Czarnek, realnie by pewnie nie obniżyła cen paliw, bo nie było tego mechanizmu cen maksymalnych – komentował rzecznik rządu Adam Szłapka.