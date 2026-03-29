Do której godziny zrobisz zakupy przed świętami Fot. Shutterstock.com / Katarzyna Ledwon

Dziś niedziela handlowa, co oznacza, że sklepy pozostają dla nas otwarte. Biedronka i Lidl wydłużają godziny pracy, by pomóc nam przetrwać przedświąteczny szał zakupowy. Sprawdziliśmy też, jak sytuacja będzie wyglądać w samą Wielkanoc.

Jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiejsze niedzielne popołudnie, to 29 marca jest idealnym momentem na uzupełnienie zapasów na święta wielkanocne. Dla wielu Polaków może to być wybawienie przed zbliżającą się gorączką zakupową w przyszłym tygodniu. Sklepy są dziś otwarte, a najwięksi gracze na rynku robią wszystko, by zachęcić do odwiedzenia ich placówek.

Niedziela handlowa: godziny otwarcia Biedronki i Lidla

Większość sklepów Biedronki będzie otwarta dziś co najmniej do godziny 22:00. Niektóre punkty kuszą jednak klientów jeszcze dłuższym czasem pracy – nawet do 23:00. Podobnie sytuacja wygląda w Lidlu, gdzie standardem jest zamykanie o 22:00 lub 23:00, zależnie od konkretnej lokalizacji.

Zanim więc wyruszymy z domu, pamiętajmy aby sprawdzić godziny otwarcia naszego wybranego sklepu np. w aplikacji mobilnej swojej ulubionej sieci. To najpewniejszy sposób, by nie pocałować klamki, ponieważ każda placówka w zależności od lokalizacji może mieć indywidualny harmonogram – szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy godziny otwarcia są specjalnie wydłużane.

Handel w Wielki Tydzień

Tydzień przed Wielkanocą to czas, w którym dyskonty handlowe stawiają na maksymalną dostępność. Już w poniedziałek i wtorek (30–31 marca) Biedronka planuje otworzyć swoje sklepy aż do godziny 23:30, jak informuje w aplikacji. Jeszcze intensywniej będzie tuż przed samym świętowaniem. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek (2–3 kwietnia) zakupy w Lidlu zrobimy do 23:00, a w Biedronce wciąż nawet do 23:30.

Pamiętajmy jednak o ograniczeniach w Wielką Sobotę (4 kwietnia). Tego dnia przepisy są nieubłagane i handel musi zakończyć się maksymalnie o 14:00. W praktyce Lidl i Biedronka planują zamknięcie drzwi dla klientów już o 13:00 lub 13:30. Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny (5–6 kwietnia) to natomiast dni ustawowo wolne – wtedy zapomnijcie o dużych marketach. Otwarte pozostaną jedynie małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel, apteki oraz stacje benzynowe.

Kiedy kolejne niedziele handlowe w 2026?

Dzisiejsza niedziela to dopiero druga z ośmiu handlowych okazji, jakie czekają nas w 2026 roku. Na kolejne otwarcie sklepów w siódmym dniu tygodnia przyjdzie nam poczekać do końcówki przyszłego miesiąca. Warto zapisać te daty w kalendarzu, by lepiej planować domowy budżet i czas:

26 kwietnia – idealnie na zakupy przed majówką, 28 czerwca – otwarcie sezonu wakacyjnego, 30 sierpnia – ostatnie przygotowania do szkoły, 6, 13 oraz 20 grudnia – grudniowy maraton przed Bożym Narodzeniem.