Noc Konfesjonałów powraca tuż przed zbliżającą się Wielkanocą 2026. To idealna okazja dla zabieganych katolików, którym w przedświątecznym pędzie brakuje czasu na spowiedź w zwykłych godzinach. Swoje grzechy będą mogli wyznać nawet w środku nocy.

Akcja działa w Polsce już od ponad dekady. Od samego początku pokazywała, że Kościół idzie z duchem czasu, a księża są gotowi do poświęceń. Nocna spowiedź faktycznie odbywa się "po godzinach" i często trwa aż do bladego świtu.

Noc Konfesjonałów 2026. Dla kogo jest organizowana?

Noc Konfesjonałów celuje w kilka grup. M.in. do zapracowanych, którzy nie mają kiedy się wyspowiadać i tych wracających z zagranicy tuż przed świętami. Ks. Grzegorz Adamski, krajowy koordynator akcji KAI przyznał, że to też propozycja dla tych, którzy są "na pograniczu wiary i niewiary".

Mowa tu o tych, którzy w "zlaicyzowanym świecie wciąż odczuwają wewnętrzną tęsknotę za Bogiem". "Światło kościoła w nocy ma być jak latarnia, która przyciąga tych, w których sercach jeszcze coś się tli" – tłumaczy na łamach KAI ks. Grzegorz Adamski.

Gdzie szukać kościoła i jak zgłosić parafię do akcji?

Noc, a właściwie noce konfesjonałów są przez cały trwający Wielki Tydzień, ale nie w każdym mieście i nie codziennie. Aktualną listę otwartych kościołów można znaleźć na oficjalnej stronie nockonfesjonalow.pl.

Udostępniono tam wyszukiwarkę lokalizacji (wystarczy wpisać nazwę miasta lub parafii). W tym roku do akcji zgłosiło się już 114 parafii, ale organizatorzy przypominają, że to wciąż nie jest ostateczna liczba dyżurów.

Kolejne kościoły mogą dołączać do ogólnopolskiego projektu cały czas, a ostateczny termin mija dopiero w sam Wielki Piątek. To zresztą tego dnia najwięcej parafii ogłosiło gotowość do nocnej spowiedzi, ale jest jeszcze możliwość nocnej spowiedzi w Wielką Sobotę.

Chętni kapłani mogą zgłaszać się telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS (507 025 845) lub mailowo (kontakt@nockonfesjonalow.pl) czy specjalny formularz na stronie. Pomysłodawcy apelują jednocześnie o szybką decyzje, by wierni zdążyli bez stresu zaplanować swoją spowiedź.

Historia nocnej spowiedzi i mobilne innowacje dla katolików

Jak przypomina agencja KAI, to oddolna inicjatywa, która narodziła się 2 kwietnia 2010 roku w Szczecinie. Księża czekali w konfesjonałach aż do 6. rano. Datę startu wybrano nieprzypadkowo, bowiem upamiętniała ona dokładnie piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z biegiem lat lokalny pomysł ewoluował w imponujące, ogólnokrajowe zjawisko.

