Czy w Wielkim Tygodniu trzeba chodzić do Kościoła? Fot. flickr.com / Parafia w Ksawerowie

Trwa Wielki Tydzień, czyli najważniejszy czas w roku dla chrześcijan. Już w tę niedzielę wiele Polek i Polaków pójdzie do kościoła na rezurekcję. Ale czy w Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środę, Czwartek, Piątek i Sobotę też udać się do świątyni? Co mówi o tym Prawo Kanonicze? Nie wszyscy wierni mogli wiedzieć o tej zasadzie.

O tym, że Wielkanoc to święto "ruchome" nie trzeba chyba nikomu przypominać. Co roku wypada innego dnia (w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca). To właśnie od niedzieli zmartwychwstania zależą terminy m.in. Środy Popielcowej. W tym roku przypadła 18 lutego i od tego dnia rozpoczął się Wielki Post.

Wielki Tydzień: czy trzeba iść do kościoła?

Trwał do 29 marca. Wtedy wierni ruszyli poświęcić palemki. To uroczystość upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczynająca Wielki Tydzień w kościele katolickim.

Wielki Tydzień w 2026 roku wypadł następująco:

Wielki Poniedziałek – 30 marca Wielki Wtorek – 31 marca Wielka Środa – 1 kwietnia Wielki Czwartek – 2 kwietnia Wielki Piątek – 3 kwietnia Wielka Sobota – 4 kwietnia Wielkanoc 2026 – 5 kwietnia.

W wielu polskich domach pewnie pojawiło się choć raz pytanie, czy w te dnia trzeba chodzić do kościoła? Odpowiedź znajdziemy w kanonie 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W § 1 wspomniano o dniach, w których trzeba pojawić się w Kościele.

Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych. Kodeks Prawa Kanonicznego

Z tego wynika więc, że obowiązkowym dniem jest tylko Niedziela Wielkanocna, natomiast w pozostałe dni Wielkiego Tygodnia uczestnictwo we mszy nie jest obowiązkowe.

Harmonogram wielkanocnych obchodów w kościele katolickim

Przypomnijmy, czemu poświęcony jest każdy dzień Wielkiego Tygodnia:

Niedziela Palmowa – tego dnia przynosimy palemki do kościołów. Zamiast kazania jest długie czytanie ukazujące opis Męki Pańskiej i wprowadzające w tematykę golgoty. Wielki Poniedziałek – upamiętnienie ostatnich chwil pana Jezusa przed śmiercią. Przypomina się wówczas jego wizytę w Betanii oraz namaszczenie przez matkę na "dzień pogrzebu". Wielki Wtorek – tego dnia chrześcijanie w kościele słyszą zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się św. Piotra, czyta się też fragment Ewangelii św. Jana o Ostatniej Wieczerzy. Wielka Środa – w kościołach przypomina się wydanie Jezusa za 30 srebrników, odczytuje się fragment Ewangelii wg. św. Mateusza o jego zdradzie. Wielki Czwartek – milkną dzwony kościele, rozpoczyna się Triduum Paschalne. Wielki Piątek – odbywają się uroczyste Drogi Krzyżowe, a wieczorem wierni odwiedzają Grób Pański. Tego dnia nie ma Mszy Świętej. Wielka Sobota – praktykowany jest zwyczaj święcenia potraw. A wieczorem przypomina się zstąpienie Jezusa do Otchłani. Wielkanoc – w świątyniach o poranku księża odprawiają mszę rezurekcyjną. Celebrowane jest zmartwychwstanie Jezusa.