Donald Trump wygłosił orędzie. Fot. White House

Donald Trump wygłosił orędzie do narodu. Mówił przede wszystkim o konflikcie z Iranem. Nie obyło się bez długiej listy pochwał, zachwytów nad "osiągnięciami" Amerykanów w tej wojnie. Kluczowe jest jednak to, czego prezydent USA nie powiedział. Irańczycy już na to zareagowali, zapowiadając jeszcze silniejsze ataki.

Donald Trump wystąpił przed swoimi obywatelami i obywatelkami w czwartek nad ranem czasu polskiego. Głównym tematem była wojna w Iranie. Jak to prezydent USA ma w zwyczaju, zaczął chwalić swoje decyzje.

Trump w Orędziu chwalił się jak zwykle. A czego nie powiedział?

Przekonywał, że działania przeciwko Iranowi idą bardzo dobrze. – Mija miesiąc, odkąd USA rozpoczęły akcję Epicka Furia, uderzając w kluczowego sponsora terroryzmu, czyli Iran. Przez te cztery tygodnie prowadziliśmy miażdżące uderzenia na polu walki, zwyciężając, jak mało kto widział wcześniej. Flota Iranu przepadła, ich siły powietrzne są zrujnowane, a większość ich przywódców nie żyje – wymieniał.

Trump powiedział ponadto, że "strategiczne cele są prawie zrealizowane". Powtórzył też to, że USA "opuszczą" Iran w ciągu dwóch do trzech tygodni (co ciekawe, to wydłużyłoby konflikt – poza termin czterech do sześciu tygodni – który administracja wyznaczyła na początku wojny).

Trump groził też Irańczykom, że "będzie ich bombardował, aż powrócą do epoki kamienia łupanego, gdzie jest ich miejsce". Problem jest jednak w tym, że te wszystkie pochwały, deklaracje i groźby to nic nowego ze strony prezydenta USA. O tych wszystkich rzeczach już mówił.

Nadal brakuje jednak kluczowego. Trump nie zadeklarował, w jaki sposób chce zakończyć wojnę, ani co dalej zamierza, aby to osiągnąć. Sugerowanie, że jeśli Teheran się z nim nie dogada, to uderzy w irańskie elektrownie – też już było. Warto jednak zaznaczyć, że dotychczasowe działania USA przeciwko Iranowi nie zmniejszały chęci tamtejszych wojskowych do walki i ataków odwetowych.

Iran odpowiada na słowa Trumpa

Dodajmy, że po przemówieniu Trumpa pojawiły się głosy z Iranu. Jak podała agencja Tasnim, kontrolowana przez reżim w Teheranie, rzecznik centralnego dowództwa Khatam al-Anbiya (najwyższej kwatery irańskiej armii) oświadczył, iż wkrótce na Bliskim Wschodzie "nastąpią ataki na większą skalę, o szerszym zasięgu i o większej sile rażenia".

Zadeklarował, że "wojna będzie trwała, dopóki wróg nie podda się i nie pożałuje tego na zawsze". – Z pomocą Boga wszechmogącego, ta wojna będzie kontynuowana do czasu waszego upokorzenia, pohańbienia, całkowitej kapitulacji – powiedział, zwracając się do swoich przeciwników.

Nie było też nic o "wyjściu USA z NATO"

Dodajmy, że prezydent USA w swoim przemówieniu w Białym Domu pominął także temat NATO. Przypomnijmy, że w ostatnim wywiadzie dla "The Telegraph" Trump ogłosił, iż rozważa na poważnie wycofanie Stanów Zjednoczonych z Sojuszu.

Biorąc pod uwagę fakt, że Trump powrócił do wielu tematów, o których już mówił, ten pominął zupełnie.

Komentarze po wystąpieniu Trumpa

Orędzie Trumpa wywołało skrajne emocje. Komentujący też zauważali, że amerykański prezydent ominął szerokim łukiem najważniejsze kwestie.

Były ambasador USA przy NATO Ivo Daalder w rozmowie z BBC ocenił, że przemówienie nie dało odpowiedzi na kluczowe pytania, w tym na to, dlaczego "Stany Zjednoczone nie zaprzestają działań wojskowych w Iranie, skoro irański potencjał jądrowy, marynarka wojenna i rakiety, jak mówi Trump, zostały zniszczone".

– Nie rozumiem, dlaczego mamy czuć się bezpieczniej i sądzę, że amerykańska opinia publiczna ma podobne wątpliwości. (...) Działania Donalda Trumpa w Iranie zostaną uznane za jedną z największych politycznych pomyłek w historii naszego kraju – dodał.