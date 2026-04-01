Trump o USA w NATO mówi już otwarcie. Nie jest mu potrzebny "papierowy tygrys" screen: The White House / Youtube.com

Donald Trump otwarcie oskarża NATO bycie "papierowym tygrysem". W rozmowie z The Telegraph stwierdził, że rozważa wyjście USA z Sojuszu. To kolejna mocna wypowiedź na ten temat ze strony kluczowych osób w Stanach Zjednoczonych. Jej tłem są protesty Amerykanów, którzy mają dosyć uderzającej w ich portfele eskalacji na Bliskim Wschodzie.

NATO staje się kozłem ofiarnym w nieskutecznej polityce USA. Donald Trump obwinia Sojusz o swoje własne niepowodzenia. Jednocześnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wcale nie wskazują na to, by wsparcie Europejczyków było mu szczególnie potrzebne do zapanowania nad sytuacją w Iranie. W końcu Teheran "błaga go na kolanach" o pokój, wojna jest już "wygrana", a rozmowy pokojowe są owocne i produktywne.

W kontekście ostatnich wypowiedzi amerykańskich polityków Donald Trump został zapytany przez The Telegraph, czy zastanawia się nad opuszczeniem NATO. Prezydent zdecydował się odpowiedzieć na to pytanie: – Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie.

Według The Telegraph wypowiedź wskazuje na to, że USA nie postrzegają Europy jako skutecznego partnera w obronności. Jest to pokłosie braku udzielenia militarnego wsparcia w operacji amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, ale też utrudniania działań USA przez niektóre kraje europejskie.

Republikanie na krucjacie przeciwko NATO – marudzi nie tylko Donald Trump

30 marca o amerykańskiej niechęci do NATO wypowiedział się też sekretarz stanu Marco Rubio w rozmowie z Al Jazeerą.

– Jeśli NATO polega na tym, by bronić Europę w razie ataku, a oni odmawiają nam dostępu do baz, gdy ich potrzebujemy, to nie jest to zbyt udana współpraca. Ciężko jest się w nią angażować i mówić, że jest dobra dla Stanów Zjednoczonych – stwierdził amerykański polityk.

Wypowiedź Marco Rubio nawiązuje do zablokowania dostępu do bazy lotniczej na Sycylii dla amerykańskich wojsk przez włoskie dowództwo. Amerykańska obecność związana z działaniami na Bliskim Wschodzie spotyka się też ze szczególnym sprzeciwem ze strony Hiszpanii. Ta zdecydowała się na zamknięcie przestrzeni powietrznej dla amerykańskich samolotów biorących udział w wojnie z Iranem.

Nieskuteczna polityka USA zbiera żniwa

Negatywny stosunek do NATO nie jest niczym nowym ze strony prezydenta USA. Natomiast jego drastyczniejsza wypowiedź ma duży związek z aktualną sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych.

Ostatnio na ulice w USA wyszło ponad 8 milionów protestujących. Przeciwko polityce Donalda Trumpa buntują się już nawet osoby ze stanów republikańskich. Prezydent obwiniany jest o drastyczny wzrost cen, niestabilność na rynku paliw, spadek poczucia bezpieczeństwa obywateli i brutalną politykę migracyjną.

Protestujący zwracają szczególną uwagę na marnowanie środków przez administrację Trumpa. Operacja amerykańska w Iranie mogła kosztować nawet 37 miliardów dolarów według danych z iran-cost-tracker.com na 1 kwietnia 2026.