Trump wygraża wyjściem USA z NATO. U Nawrockiego musieli zareagować Fot. Shutterstock / Kaua209

Podczas gdy Karol Nawrocki bryluje na salonach w USA, Donald Trump ostro krytykuje NATO i rozważa opuszczenie sojuszu. Otoczenie prezydenta RP zdecydowało się zareagować na słowa amerykańskiego przywódcy. Szef Kancelarii Prezydenta radzi, by do sprawy podchodzić "ze spokojem" i "z dystansem".

Prezydent Stanów Zjednoczonych coraz śmielej uderza w NATO. Grozi on wyjściem z sojuszu i straszy Władimirem Putinem. Do ostatnich deklaracji Donalda Trumpa zdecydował odnieść się szef Kancelarii Prezydenta – Zbigniew Bogucki: – Nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Różne słowa padają w przestrzeni publicznej, myślę, że tutaj trzeba do tego – jak w dyplomacji – zawsze podchodzić ze spokojem, z dystansem, z konsekwencją realizacji polskich interesów.

W trakcie środowej konferencji prasowej polityk był pytany o stanowisko Karola Nawrockiego w kwestii uspokajania nastrojów i potencjalnego zadzwonienia do Donalda Trumpa, gdyby wizja wyjścia USA z NATO faktycznie zaczęła się materializować.

– Gdyby zajmować się wszystkimi wypowiedziami – nie mówię tutaj tylko o panu prezydencie Trumpie, mówię w ogóle o tych informacjach, bardziej, mniej sprawdzonych, prawdziwych i nieprawdziwych, które, że tak powiem, obiegają przestrzeń publiczną – to komentowalibyśmy i zajmowalibyśmy się wieloma rzeczami, które później, krótko mówiąc, w żaden sposób się nie materializują – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta.

Zbigniew Bogucki zwrócił także uwagę, że informacje medialne, także te z USA, już wcześniej wzbudzały silne emocje, lecz emocje te spokojnie opadały. – Jestem przekonany, że tak będzie dalej – zadeklarował.

My z dyplomacją, Donald Trump z ciosem między oczy

Amerykanie nie gryzą się w język i oczekują realnego wsparcia militarnego z ramienia członków sojuszu. Jego brak spotyka się z bardzo negatywnymi reakcjami.

Przypomnijmy dzisiejsze słowa Donalda Trumpa na temat NATO, które padły w wywiadzie z The Telegraph: – Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie.

Negatywne nastawienie do NATO nie jest niczym nowym w wykonaniu Donalda Trumpa. Kilka dni temu stwierdził on na swoim portalu TruthSocial: – Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by wspomóc nas z szalonym krajem, aktualnie zdziesiątkowanym militarnie, jakim jest Iran. U.S.A. nie potrzebuje nic od NATO.

Opinię Donalda Trumpa podziela także sekretarz stanu Marco Rubio. W opublikowanym 30 marca wywiadzie z Al Jazeerą stwierdził, że współpraca z Europą nie należy do udanych i ciężko się w nią angażować udając, że jest ona korzystna dla USA. Wypowiedź była pokłosiem blokady dostępu do bazy lotniczej na Sycylii przez włoskich decydentów.

Trudne położenie Karola Nawrockiego – amerykańska karta coraz mniej wiarygodna

Ostatnio prezydent Karol Nawrocki wziął udział w konferencji CPAC, będącej kluczowym wydarzeniem dla finansowania kampanii wyborczej Republikanów. Wydarzenie to jest nazywane też zlotem przeciwników NATO.