Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy Fot. FotoDax / Shutterstock

Dziś obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny, który potocznie nazywany jest lanym poniedziałkiem lub po prostu śmigusem-dyngusem. W związku z tym wielu katolików zadaje sobie jedno, bardzo ważne pytanie: czy tego dnia trzeba obowiązkowo iść do kościoła? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości raz na zawsze.

Zaraz po uroczystym Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli niedzieli wielkanocnej, przychodzi czas na Poniedziałek Wielkanocny, który jest w Polsce ustawowo dniem wolnym od pracy. Pojawia się jednak pytanie, czy ten dzień jest w kalendarzu liturgicznym jako święto nakazane. Odpowiedź może zaskoczyć, dlatego sprawdzamy kościelne przepisy.

Święta nakazane w prawie kanonicznym

Kodeks Prawa Kanonicznego określa bardzo dokładnie zasady uczestnictwa w liturgii. Głównym dokumentem wskazującym obowiązek uczestnictwa we mszy świętej jest kanon 1246.

"Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych" – wymienia prawo kościelne.

Z punktu widzenia oficjalnych przepisów, najważniejsze obowiązkowe święta kościelne to:

Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie, 25 grudnia) Objawienie Pańskie (Trzech Króli, 6 stycznia) Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome, 40 dni po Wielkanocy) Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa (Boże Ciało, święto ruchome) Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok, 1 stycznia) Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia) Świętego Józefa (19 marca) Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) Wszystkich Świętych (1 listopada)

Msza święta w lany poniedziałek

Biskupi postanowili dopasować te reguły do polskich realiów. W napisanym w 2003 roku specjalnym liście hierarchowie zwalniają wiernych z obowiązku uczestnictwa w nabożeństwie w wybrane dni. Z oficjalnych komunikatów wynika wprost, że obecność w kościele w lany poniedziałek nie jest wymagana, ale...

"Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii" – apeluje polski episkopat.

Brak wizyty w kościele w Poniedziałek Wielkanocny to więc oficjalnie żaden grzech, ale duchowni zachęcają do uczestnictwa wedle wieloletniej tradycji.

