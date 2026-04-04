Które sklepy otwarte w Lany Poniedziałek?

Poniedziałek Wielkanocny to dzień, w którym wielu Polaków wciąż odpoczywa lub wraca z rodzinnych spotkań. Niektórzy będą się pewnie zastanawiali, czy tego dnia można zrobić gdzieś zakupy lub zjeść? Jest w tej kwestii ogólny przepis, ale też wyjątki.

REKLAMA

Poniedziałek Wielkanocny (tudzież Lany Poniedziałek vel śmigus dyngus), którym w tym roku wypada 6 kwietnia, nie jest dniem handlowym. To oznacza, że wielkopowierzchniowe markety będą całkowicie zamknięte.

Zakupy w popularnych sieciach spożywczych, takich jak Lidl, Biedronka, Auchan, Dino, Carrefour, Kaufland, nie będą możliwe. Tego dnia będzie można jedynie coś kupić na stacjach benzynowych, w aptekach, niewielkich sklepach osiedlowych (w których w te dni pracuje właściciel lub członek jego rodziny), sklepach online, sklepach na dworcach i lotniskach.

REKLAMA

Sklepy i restauracje w Poniedziałek Wielkanocy

W praktyce oznacza to, że otwarte mogą być niektóre Żabki czy lokalne sklepiki. Jak wyjaśniał to już Michał Panek w naTemat, w Poniedziałek Wielkanocny i Wielką Sobotę większość sklepów z zielonym logo otwiera się standardowo.

Problem może być natomiast w przypadku Wielkiej Niedzieli. To, czy dana Żabka będzie otwarta 5 kwietnia, zależy od franczyzobiorcy. W praktyce znaczna część franczyzobiorców Żabki decyduje się na zamknięcie sklepu w ten dzień. Jeśli planujemy zakupy w Wielki Tydzień w Żabce, należy uwzględnić też, że w Wielką Sobotę i Poniedziałek Wielkanocny sklepy z zielonym logo mogą działać w innych godzinach.

REKLAMA

A co z restauracjami? Czy wracając z rodzinnych świąt lub wybierając się na spacer, będzie można zjeść poza domem? Lokale gastronomiczne, w tym restauracje i bary szybkiej obsługi, nie są objęte zakazem handlu. Oznacza to, że mogą być otwarte, ale nie muszą. Decyzja o działalności w święta należy do właścicieli. Mogą się też różnić godziny otwarcia. Najlepiej sprawdzić na profilach w mediach społecznościowych lub zadzwonić do danego miejsca.

Handel w Polsce w niedzielę i święta

Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat.

REKLAMA

Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku: są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą oraz – po nowelizacji przepisów z 2025 roku – trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku prezentuje się następująco:

25 stycznia, 29 marca (niedziela przed Wielkanocą), 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem).

Można zaobserwować, że w kalendarzu znajduje się kilka sporych luk, w tym ta między 30 sierpnia a 6 grudnia.