Orban na tropie tajnego sabotażu. Reakcja Sikorskiego mówi więcej niż milion słów

Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, Budapeszt żyje nową aferą. Tym razem międzynarodową – z gazociągiem biegnącym przez Serbię w tle i silnym ładunkiem wybuchowym, który znaleziono w pobliżu. Viktor Orbán grzmi, że to próba sabotażu wymierzona w Węgry. Jego przeciwnicy sugerują, że to mogła być prowokacja Orbána. Całe zdarzenie wymownie skomentował też Radosław Sikorski.

REKLAMA

Zaczęło się od tego, że serbskie służby odkryły ładunki wybuchowe w pobliżu gazociągu TurkStream, którym rosyjski gaz dociera na Węgry i pokrywa około 60 proc. ich zapotrzebowania. Do zdarzenia doszło na północy Serbii, około 10 km od granicy z Węgrami, o czym poinformował prezydent kraju, prorosyjski Aleksandar Vučic. Według niego ładunek mógł zagrozić wielu osobom i spowodować poważne zakłócenia w dostawach gazu.

Serbski przywódca natychmiast też skontaktował się z Viktorem Orbánem. "Właśnie rozmawiałem przez telefon z prezydentem Aleksandarem Vučiciem. Władze Serbii znalazły potężny ładunek wybuchowy w pobliżu krytycznej infrastruktury gazowej łączącej Serbię z Węgrami. Śledztwo jest w toku" – przekazał 5 kwietnia Orbán.

REKLAMA

Po czym natychmiast zwołał nadzwyczajne posiedzenie rady obrony, a po nim ogłosił decyzję o wysłaniu wojska do ochrony gazociągu. Dodał też, że w serbskiej Wojwodinie doszło do akcji sabotażu gazociągu, ale "szczęśliwie nikt nie został ranny, a dostawy działają bez przeszkód".

Podejrzenie padło na Ukrainę. Jak stwierdził szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto, incydent "wpisuje się w serię ukraińskich ataków w ostatnich tygodniach". Nazwał go "atakiem terrorystycznym".

Tymczasem węgierska opozycja uważa, że to mogła być prowokacja.

Węgierska opozycja: operacja pod fałszywą flagą

Faworyt przedwyborczych sondaży Peter Magyar widzi ten incydent o 180 stopni inaczej. Według niego może to być efekt tzw. operacji pod fałszywą flagą.

REKLAMA

Zresztą, podobnie uważa ukraińskie MSZ, które natychmiast wydało oświadczenie i zaprzeczyło pomówieniom węgierskiego rządu. "Ukraina kategorycznie odrzuca próby powiązania państwa z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych znalezionych przy gazociągu w Serbii" – przekazał rzecznik MSZ.

Co więcej, strona serbska również poinformowała, że służby nie odnalazły "ukraińskiego śladu" przy znalezionych materiałach wybuchowych. Stwierdzono natomiast, że zostały wyprodukowane w USA.

"Węgrzy mają wszelkie powody, by obawiać się, że ustępujący premier, kierując się radami rosyjskich agentów, próbuje zasiać strach w swoim społeczeństwie poprzez operacje pod fałszywą flagą" – ocenił zaś lider opozycyjnej partii TISZA.

REKLAMA

Stwierdził też, że od tygodni otrzymują ostrzeżenia z wielu źródeł o tym, że po wcześniejszych nieudanych operacjach pod fałszywą flagą i spadku poparcia dla Fideszu, "Orbán – być może z pomocą Serbii i Rosji – może planować przekroczenie kolejnej granicy".

"Wiele osób sugerowało, że w Serbii może się coś 'przypadkowo' wydarzyć, być może z udziałem gazociągu, około Wielkanocy, tydzień przed wyborami na Węgrzech. I tak się właśnie stało" – cytuje go PAP.

Bo dlaczego doszło do takiego incydentu akurat na tydzień przed wyborami, które uważane są za najważniejsze na Węgrzech od lat? W sytuacji, gdy Orban przegrywa w kolejnych sondażach i pierwszy raz od 16 lat tak realnie stoi przed widmem utraty władzy?

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski skomentował to bardzo wymownie. "Podejrzanie dogodny moment" – napisał na X, komentując wpis Orbána, w którym premier Węgier grzmi o próbie sabotażu.

Wybory na Węgrzech już 12 kwietnia

Przypomnijmy, wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. A węgierska opozycja atakuje lidera Fidesza kolejnymi poważnymi oskarżeniami. Ostatnio chodziło o manipulacje przy pakietach wyborczych. Péter Magyar, lider Partii Szacunki i Wolności (TISZA), udzielił godzinnego wywiadu na kanale Gulyáságyú Média na platformie YouTube. W wywiadzie odniósł się do prób fałszowania wyborów na Węgrzech. Według niego rządzący Fidesz popełnia oszustwa, które mają zapewnić mu zwycięstwo.

REKLAMA