Pociąg TGV po zderzeniu z ciężarówką.
Katastrofa pociągu TGV we Francji X.com/@VilledieuFabien

We wtorek 7 kwietnia we Francji doszło do zderzenia pociągu dużych prędkości TGV z ciężarówką. W wyniku zdarzenia zginął maszynista, są też ranni. Francuska prokuratura informuje, że po katastrofie zatrzymano Polaka – kierowcę ciężarówki.

Reklama.
REKLAMA

We wtorek, 7 kwietnia, media poinformowały o tragicznym w skutkach zderzeniu pociągu TGV z ciężarówką. Jak opisywano, zdarzenie miało miejsce około godz. 7 rano.

Zderzenie TGV i ciężarówki we Francji. Nie żyje maszynista, są ranni

Do wypadku doszło pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Zginął 56-letni maszynista pociągu TGV (elektrycznego zespołu trakcyjnego dużych prędkości). Pierwotnie informowano, że obrażenia odniosło 27 osób, z czego dwie były w stanie krytycznym. "Le Figaro" donosił jednak przed południem, że nie są już w stanie zagrażającym życiu.

Jak opisywało medium, pociąg TGV zderzył się z ciężarówką przewożącą sprzęt wojskowy. Pojazd transportował mobilny most wojskowy, którego wcześniej używano podczas ćwiczeń w Belgii. Choć francuskie wojsko potwierdziło, że był to ładunek o charakterze wojskowym, to kierowca pojazdu był cywilem.

Pociąg poruszał się na tym odcinku z prędkością około 130-140 kilometrów na godzinę. O godz. 6:48 na przejeździe kolejowym między Béthune a Lens zderzył się z ciężarówką. W pociągu znajdowało się 246 pasażerów. Na skutek uderzenia doszło do poważnych uszkodzeń składu i infrastruktury kolejowej. Pasażerowie zostali ewakuowani z pojazdu, a ranni trafili do okolicznych szpitali.

"Le Figaro" podawał, bazując na danych podanych przez prefekta Hérault – François-Xaviera Laucha, że w akcji uczestniczyło łącznie ponad 80 strażaków, około 40 policjantów oraz około 40 członków Służby Obrony Cywilnej.

Po katastrofie we Francji zatrzymano Polaka. Kierował ciężarówką, w którą uderzył pociąg

Francuskie medium informuje, powołując się na informacje przekazane przez prokuratora z Béthune, Étienne Thieffry'ego, że kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję pod zarzutem "umyślnego naruszenia obowiązku bezpieczeństwa w wyniku nieumyślnego spowodowania śmierci". Mężczyzna to 30-letni Polak.

Trwa śledztwo prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu drogowym. Śledczy sprawdzą, dlaczego ciężarówka znajdowała się na torach w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg.

Wpływ katastrofy we Francji na ruch kolejowy

Już teraz wiadomo, że zdarzenie znacząco wpłynie na ruch kolejowy w regionie. Jean Castex, były premier Francji i obecny prezes francuskich kolei SNCF, poinformował, że ruch na tej linii będzie całkowicie wstrzymany "przez co najmniej tydzień".

Po wypadku na stronie internetowej przewoźnika informowano również, że jeśli chodzi o linie dalekobieżne, to "zespoły SNCF Réseau pracują obecnie nad sytuacją. Zasilanie zostało przywrócone w tym rejonie, ale wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy pociągów, aby umożliwić im korzystanie z objazdów. Należy spodziewać się odwołań i opóźnień". Podawano, że "pociągi obsługujące linię między Béthune a Lens korzystają z alternatywnej trasy, co oznacza dodatkowe 40 minut podróży".