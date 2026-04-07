GIS informuje o wycofaniu dwóch produktów.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa pilne komunikaty dotyczące wycofania kilku partii popularnych produktów spożywczych. Konsumenci, którym te informacje umknęły w ferworze przedświątecznych przygotowań, powinni zajrzeć do lodówek i zamrażarek i sprawdzić, czy nie mają w nich potencjalnie niebezpiecznych artykułów.

GIS ostrzega przed bakteriami Salmonelli. Wycofano ze sklepu partię mrożonych malin

Pierwsze ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy obecności bakterii Salmonelli w partii mrożonych malin. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej instytucji, bakterie wykryto w dwóch z pięciu próbek wskazanego produktu. Chodzi o "Maliny mrożone new one" w 400-gramowym opakowaniu.

GIS informuje, że chodzi o partię o numerze 011/04/2509 2027 A 324/1, którą najlepiej spożyć przed końcem: 09.2027. Maliny pochodzą z Polski, znajduje się też na nich dopisek: "Pakowano w Polsce dla: FREPI sp. z o.o., ul. Odkryta 48D/602, 02-140 Warszawa".

Tuż po otrzymaniu informacji na temat nieprawidłowości przedsiębiorca "niezwłocznie podjął działania polegające na wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz poinformowaniu odbiorców o konieczności wstrzymania sprzedaży". Dodatkowo zabezpieczono wskazane maliny przechowywane w magazynach i podjęto działania wyjaśniające we współpracy z organami urzędowej kontroli żywności, które prowadzą w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina konsumentom, że nie należy spożywać malin z tej partii. W przypadku zaś, gdy ci po zjedzeniu produktu zauważą u siebie objawy zatrucia pokarmowego, powinni skontaktować się z lekarzem.

Uwaga na "Roladę Ustrzycką". Ostrzeżenie GIS przed bakteriami Listeria monocytogenes

Drugi komunikat GIS dotyczy lubianego sera o nazwie "Rolada Ustrzycka". Jak czytamy, instytucja została poinformowana przez spółkę Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. o wycofaniu trzech partii produktu, gdyż w ramach badań właścicielskich w jednej z partii wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Komunikat dotyczy produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!". Ze sklepowych półek wycofano partie: W062/A, W062/B oraz W062/C, z terminem przydatności do spożycia: 03.06.2026. Producentem jest AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE. Ser wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław.

Tuż po otrzymaniu informacji o niezgodności producent wycofał zarówno wadliwą partię, jak i pozostałe, które wyprodukowano w dniu skażenia. Ponadto GIS informuje, że przeprowadzono "dodatkowe czynności mające na celu eliminację zagrożenia ze środowiska zakładu", trwa też ustalanie przyczyn skażenia sera. Producent przekazał informację o zagrożeniu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mońkach, który nadzoruje zakład produkcyjny.

Jak czytamy, dystrybutor zareagował błyskawicznie po uzyskaniu wyników badań skażonej partii. "W ścisłym porozumieniu z producentem wdrożono procedurę publicznego wycofania zarówno ze sprzedaży, jak i z magazynów, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko dla konsumentów" – podaje GIS.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach "pobrał próbki urzędowe sera w kierunku obecności Listeria monocytogenes z różnych dni produkcyjnych z różnych partii, w tym z dnia produkcyjnego, w którym nastąpiło skażenie mikrobiologiczne produktu". Są one w trakcie badania.

