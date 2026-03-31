W pstrągu z Biedronki wykryto groźną bakterię Fot. Unsplash.com / @piteriuz

Wielkanocne przygotowania mogą skończyć się wizytą u lekarza. GIS wycofuje popularnego pstrąga z Biedronki po wykryciu w nim niebezpiecznej bakterii.

REKLAMA

Trwa przedświąteczna gorączka, a dyskonty pękają w szwach. Wypełniamy koszyki po brzegi, szykując tradycyjne potrawy na wielkanocny stół, gdzie ryby – obok jajek – grają często jedną z głównych ról. Jednak Główny Inspektorat Sanitarny właśnie wydał ostrzeżenie, które powinno postawić na nogi każdego klienta Biedronki. W jednej z partii pstrąga tęczowego łososiowego wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To nie są żarty – listerioza to poważna choroba, która szczególnie teraz, gdy lodówki mamy pełne jedzenia, może stać się realnym zagrożeniem dla zdrowia.

Producent i dystrybutor rozpoczęli już czyszczenie magazynów

Producent wycofanego produktu, firma Koral S.A., od razu wdrożył procedury wycofywania towaru, o czym powiadomiono również jednostki certyfikujące. Z kolei dystrybutor, czyli Jeronimo Martins Polska S.A., we współpracy ze wspomnianym producentem pozbywają się już wadliwej partii z magazynów oraz sklepowych półek.

REKLAMA

Cały proces utylizacji pstrąga odbywa się pod ścisłym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują, by każda sztuka z podejrzanej serii zniknęła z rynku.

Sprawdź swój paragon i etykietę. Oto szczegóły wadliwej partii pstrąga

Aby uniknąć kłopotów, warto poświęcić minutę na sprawdzenie zawartości lodówki. GIS podał precyzyjne dane, które pozwolą zidentyfikować, czy kupiony przez nas pstrąg jest bezpieczny:

Nazwa produktu: Pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno, MARINERO, 100.0 g Numer partii: 510794 Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026 Kod kreskowy: 5900335027794 Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

REKLAMA

Fot. Gov.pl

Ryba z tymi oznaczeniami nie powinna trafić na wielkanocny półmisek. Jeśli masz w domu ten produkt, najlepiej po prostu go wyrzuć lub zwróć do najbliższego sklepu Biedronka.

Fot. Gov.pl

Listeria to cichy wróg w twojej lodówce

Bakteria Listeria monocytogenes jest wyjątkowo podstępna, ponieważ potrafi namnażać się nawet w niskich temperaturach, jakie panują w naszych chłodziarkach. Największe niebezpieczeństwo stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Objawy mogą przypominać grypę: pojawia się wysoka gorączka, bóle mięśni, a często także ból brzucha, pleców oraz biegunka i wymioty.

REKLAMA

W najgorszych scenariuszach, zwłaszcza u osób starszych, zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu. Jeśli jadłeś wspomnianego pstrąga i zauważyłeś u siebie niepokojące sygnały, nie zwlekaj – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.