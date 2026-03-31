W pstrągu z Biedronki wykryto groźną bakterię Fot. Unsplash.com / @piteriuz

Wielkanocne przygotowania mogą skończyć się wizytą u lekarza. GIS wycofuje popularnego pstrąga z Biedronki po wykryciu w nim niebezpiecznej bakterii.

Trwa przedświąteczna gorączka, a dyskonty pękają w szwach. Wypełniamy koszyki po brzegi, szykując tradycyjne potrawy na wielkanocny stół, gdzie ryby – obok jajek – grają często jedną z głównych ról. Jednak Główny Inspektorat Sanitarny właśnie wydał ostrzeżenie, które powinno postawić na nogi każdego klienta Biedronki. W jednej z partii pstrąga tęczowego łososiowego wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To nie są żarty – listerioza to poważna choroba, która szczególnie teraz, gdy lodówki mamy pełne jedzenia, może stać się realnym zagrożeniem dla zdrowia.

Producent i dystrybutor rozpoczęli już czyszczenie magazynów

Producent wycofanego produktu, firma Koral S.A., od razu wdrożył procedury wycofywania towaru, o czym powiadomiono również jednostki certyfikujące. Z kolei dystrybutor, czyli Jeronimo Martins Polska S.A., we współpracy ze wspomnianym producentem pozbywają się już wadliwej partii z magazynów oraz sklepowych półek.

Cały proces utylizacji pstrąga odbywa się pod ścisłym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują, by każda sztuka z podejrzanej serii zniknęła z rynku.

Zobacz także

logo
GIS ostrzega przed popularnymi jogurtami. Mogą być w nich kawałki szkła
logo
Popularny produkt dla niemowląt wycofany ze sprzedaży. Znaleźli w nim groźną substancję
logo
Seniorzy znaleźli "białe grzyby" na łące. Tragedia w Olsztynie
logo
Dla turystów to katastrofa. Nie tak miały zakończyć się wakacje nad Bałtykiem
logo
Pilny komunikat GIS. Zamknięto popularne kąpieliska nad polskim morzem
logo
Polacy rzucili się na pierwsze jagody. Nie wiedzą, że mogą dostać 5 tys. zł kary

Sprawdź swój paragon i etykietę. Oto szczegóły wadliwej partii pstrąga

Aby uniknąć kłopotów, warto poświęcić minutę na sprawdzenie zawartości lodówki. GIS podał precyzyjne dane, które pozwolą zidentyfikować, czy kupiony przez nas pstrąg jest bezpieczny:

  • Nazwa produktu: Pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno, MARINERO, 100.0 g
  • Numer partii: 510794
  • Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026
  • Kod kreskowy: 5900335027794
  • Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE
  • Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
    Ryba z tymi oznaczeniami nie powinna trafić na wielkanocny półmisek. Jeśli masz w domu ten produkt, najlepiej po prostu go wyrzuć lub zwróć do najbliższego sklepu Biedronka.

    Listeria to cichy wróg w twojej lodówce

    Bakteria Listeria monocytogenes jest wyjątkowo podstępna, ponieważ potrafi namnażać się nawet w niskich temperaturach, jakie panują w naszych chłodziarkach. Największe niebezpieczeństwo stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Objawy mogą przypominać grypę: pojawia się wysoka gorączka, bóle mięśni, a często także ból brzucha, pleców oraz biegunka i wymioty.

    W najgorszych scenariuszach, zwłaszcza u osób starszych, zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu. Jeśli jadłeś wspomnianego pstrąga i zauważyłeś u siebie niepokojące sygnały, nie zwlekaj – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

    W ferworze świątecznych przygotowań łatwo zignorować pierwsze objawy, zrzucając je na karb zmęczenia sprzątaniem czy gotowaniem, ale przy listeriozie liczy się szybka diagnoza.