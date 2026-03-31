Wielkanocne przygotowania mogą skończyć się wizytą u lekarza. GIS wycofuje popularnego pstrąga z Biedronki po wykryciu w nim niebezpiecznej bakterii.
Trwa przedświąteczna gorączka, a dyskonty pękają w szwach. Wypełniamy koszyki po brzegi, szykując tradycyjne potrawy na wielkanocny stół, gdzie ryby – obok jajek – grają często jedną z głównych ról. Jednak Główny Inspektorat Sanitarny właśnie wydał ostrzeżenie, które powinno postawić na nogi każdego klienta Biedronki. W jednej z partii pstrąga tęczowego łososiowego wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To nie są żarty – listerioza to poważna choroba, która szczególnie teraz, gdy lodówki mamy pełne jedzenia, może stać się realnym zagrożeniem dla zdrowia.
Producent i dystrybutor rozpoczęli już czyszczenie magazynów
Producent wycofanego produktu, firma Koral S.A., od razu wdrożył procedury wycofywania towaru, o czym powiadomiono również jednostki certyfikujące. Z kolei dystrybutor, czyli Jeronimo Martins Polska S.A., we współpracy ze wspomnianym producentem pozbywają się już wadliwej partii z magazynów oraz sklepowych półek.
Cały proces utylizacji pstrąga odbywa się pod ścisłym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują, by każda sztuka z podejrzanej serii zniknęła z rynku.
Sprawdź swój paragon i etykietę. Oto szczegóły wadliwej partii pstrąga
Aby uniknąć kłopotów, warto poświęcić minutę na sprawdzenie zawartości lodówki. GIS podał precyzyjne dane, które pozwolą zidentyfikować, czy kupiony przez nas pstrąg jest bezpieczny:
Ryba z tymi oznaczeniami nie powinna trafić na wielkanocny półmisek. Jeśli masz w domu ten produkt, najlepiej po prostu go wyrzuć lub zwróć do najbliższego sklepu Biedronka.
Listeria to cichy wróg w twojej lodówce
Bakteria Listeria monocytogenes jest wyjątkowo podstępna, ponieważ potrafi namnażać się nawet w niskich temperaturach, jakie panują w naszych chłodziarkach. Największe niebezpieczeństwo stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Objawy mogą przypominać grypę: pojawia się wysoka gorączka, bóle mięśni, a często także ból brzucha, pleców oraz biegunka i wymioty.
W najgorszych scenariuszach, zwłaszcza u osób starszych, zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu. Jeśli jadłeś wspomnianego pstrąga i zauważyłeś u siebie niepokojące sygnały, nie zwlekaj – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
W ferworze świątecznych przygotowań łatwo zignorować pierwsze objawy, zrzucając je na karb zmęczenia sprzątaniem czy gotowaniem, ale przy listeriozie liczy się szybka diagnoza.