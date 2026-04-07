Prezes zondacrypto Przemysław Kral twierdzi, że nie lobbował u Karola Nawrockiego

– Ja nie znam prezydenta Nawrockiego, nie lobowałem u niego. Są różne tezy, już słyszałem ich bardzo wiele. Absolutnie jest to nieprawda – przekonuje w rozmowie z naTemat Przemysław Kral, prezes zondacrypto.

Przemysław Kral w rozmowie z Pawłem Orlikowskim w naTemat.pl był pytany m.in. o spekulacje po prezydenckim wecie do ustawy o rynku kryptowalut. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy 1 grudnia 2025 r., a Kancelaria Prezydenta tłumaczyła tę decyzję m.in. nadmierną ingerencją państwa, ryzykiem blokowania działalności oraz wysokością opłat nadzorczych.

Podobną argumentację od miesięcy podnosiła część branży krypto. To właśnie zbieżność tych argumentów, a także polityczne komentarze po wecie, uruchomiły spekulacje o możliwym wpływie środowiska kryptowalutowego na decyzję prezydenta.

CEO zondacrypto: Ja nie znam prezydenta Nawrockiego

– Czy jest pan lobbystą? Bo tak jest pan nazywany po zawetowaniu ustawy – zapytał gościa dziennikarz naTemat Paweł Orlikowski.

– Ja nie znam prezydenta Nawrockiego, nie lobowałem u niego. Są różne tezy, już słyszałem ich bardzo wiele. Absolutnie jest to nieprawda – przekonywał Przemysław Kral. – Ta ustawa de facto nie ma żadnego znaczenia dla naszej firmy. Więc czy ona jest, czy jej nie ma, naprawdę to jest dla nas zupełnie nieistotne. Absolutnie ten zarzut lobbingu jest jakiś wyssany z palca – dodał.

Prezes zondacrypto uważa także, że jego firma padła ofiarą nieuczciwego ataku ze strony mediów, które sugerują, że mogła utracić płynność finansową. Według Money i Wirtualnej Polski spadek rezerw bitcoinów giełdy wynosi nawet 99 proc.

– Łatwo powiedzieć, że wyparowało 99 proc. bitcoinów, jeżeli mówi się tylko o hot wallet. Absolutnie nie zbadano naszych cold walletów ani tego, co się na nich znajduje. Ta informacja jest bardzo krzywdząca i absolutnie nieprawdziwa – podkreślił.

Zondacrypto utrzymuje, że środki klientów znajdują się na zabezpieczonych portfelach, a ich stan został potwierdzony audytem i raportami dla instytucji nadzorczych. Należy podkreślić, że organy nadzoru znajdują się w Estonii. To tam jest zarejestrowana giełda kryptowalut, bo w Polsce wciąż nie mamy odpowiednich regulacji normujących ten rynek.

– Rzeczywiście opóźniają się płatności, natomiast robimy wszystko, żeby przywrócić regulaminową i terminową wypłatę. Absolutnie nie bankrutujemy, absolutnie zwracamy pieniądze klientom – stwierdził w trakcie rozmowy Kral. I podkreślił, że mimo zwiększonego ruchu na platformie – zarówno wpłat, jak i wypłat – firma nadal działa operacyjnie.

Przemysław Kral chce pozwać WP i Gazetę Wyborczą

Kral w rozmowie z naTemat zapowiedział także, że pozwie Wirtualną Polskę oraz Gazetę Wyborczą, które publikowały w ostatnich dniach materiały o problemach zondacrypto.