Donald Trump
Donald Trump mówi o dalszych działaniach USA ws. Iranu.

Donald Trump przekazał nowe wieści dotyczące sytuacji między USA i Iranem. W nowym wpisie na Truth Social prezydent USA powiadomił, że w Teheranie nastąpiła "bardzo owocna zmiana reżimu". Jednocześnie zapowiedział dalsze działania, zadeklarował, że "wiele z 15 punktów zostało uzgodnionych" i zagroził 50-procentowymi cłami.

W nocy z wtorku na środę upływał termin ultimatum dla Iranu. Ale po północy czasu polskiego amerykański prezydent powiadomił, że "wstrzymuje bombardowania i ataki na Iran na dwa tygodnie". Od tego momentu minęło kilkanaście godzin, a Donald Trump przekazał nowe wieści na temat współpracy z Iranem oraz dalszych działań Stanów Zjednoczonych.

Trump o sytuacji w Iranie. Zapowiada "ścisłą współpracę"

"Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu" – zapowiedział Donald Trump na platformie Truth Social.

To jeszcze nie wszystko. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził bowiem, że "nie będzie już wzbogacania uranu". Następnie dodał też, że "Stany Zjednoczone, współpracując z Iranem, wykopią i usuną cały głęboko zakopany (bombowce B-2) 'pył' nuklearny".

Teheran ma ponad 400 kg wzbogacanego uranu, który miał zostać przeniesiony do podziemnych tuneli w rejonie Isfahanu i Natanz przed zeszłorocznymi atakami. Trump przekazał w sieci, że obszar "jest obecnie i był już wcześniej pod bardzo ścisłą obserwacją satelitarną", dzięki czemu wiadomo, że od dnia ataku "nic nie zostało naruszone".

Wpis Donalda Trumpa na Truth Social

Według jego relacji Stany Zjednoczone prowadzą też rozmowy z Iranem. Te mają dotyczyć złagodzenia ceł i sankcji wobec Teheranu. "Wiele z 15 punktów zostało już uzgodnionych" – twierdzi prezydent USA w internetowym wpisie.

W kolejnej publikacji na Truth Social Donald Trump przekazał, że każdy kraj, który dostarcza broń do Iranu, musi liczyć się z natychmiastowym nałożeniem 50-procentowego cła na wszystkie towary sprzedawane do USA "ze skutkiem natychmiastowym". Od razu zastrzegł też, że "nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień".

Wpis Donalda Trumpa na Truth Social

Wojna w Iranie. Trump poinformował o rozejmie

Donald Trump jeszcze we wtorek zapowiadał, że "w nocy zginie cała cywilizacja", o ile nie dojdzie do porozumienia z Iranem. Jednocześnie w swoich groźbach na Truth Social podkreślał: "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie". Dyplomata Jerzy Marek Nowakowski mówił w naTemat, jak traktować te pogróżki. – Tak samo, jak wszystkie wcześniejsze wypowiedzi Trumpa. Czyli nie wiadomo jak. Czy to jest na serio? Czy nie? Wydaje mi się jednak, że może to być bardzo na serio – komentował.

Ale Trump nie spełnił swoich gróźb. Zgodził się na dwutygodniowy rozejm, informując, że decyzję podjął po rozmowach z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem oraz marszałkiem polowym Asimem Munirem, którzy, jak pisał na Truth Social, zwrócili się do niego " z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem pod warunkiem, że Iran zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz".

Te doniesienia zostały potwierdzone także przez drugą stronę, tj. Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Wystosowała ona komunikat, w którym informowała, że zawieszenie broni osiągnięto za zgodą nowego Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Modżtaby Chameneiego i że jest to "zwycięstwo Iranu".

Rozejm ma być "obustronny", a Trump informował, że Iran przekazał 10-punktową propozycję, która w ocenie prezydenta USA stanowi "praktyczną podstawę do negocjacji". Strony miały uzgodnić "prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości", a amerykański polityk podkreślał, że dwa tygodnie to wystarczający czas, by "sfinalizować i zawrzeć porozumienie".