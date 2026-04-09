W czwartek (9 kwietnia) Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Okazało się, że pozostały na dotychczasowym poziomie.
Oznacza to, że stopa referencyjna, główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, wynosi nadal 3,75 proc. To od niej zależy między innymi wysokość rat kredytów hipotecznych.
W komunikacie RPP czytamy też, że: stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli – 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.
Dodajmy, że kredytobiorcy czekali na te wieści z niepokojem po ostatnich widocznych wzrostach cen na rynkach światowych i eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Poprzedniej zmiany w kwestii stóp procentowych (obniżka o 25 punktów bazowych) dokonano 4 marca i co ciekawe było to już po wybuchu wojny w Iranie.
Więcej informacji wkrótce.