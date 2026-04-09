Klienci Alior Banku mają problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Shutterstock.com/Artem Stepanov

Klienci Alior Banku mogli mocno się zdziwić, próbując w czwartek (9 kwietnia) zalogować się do swoich kont w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach internetowych. Bank poinformował o utrudnieniach w dostępie do bankowości internetowej. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu" – czytamy.

W czwartek (9 kwietnia) około godz. 15:00 pojawiły się pierwsze problemy, o których klienci Alior Banku informowali za pośrednictwem serwisu Downdetector. Wskazywali oni, że doświadczają trudności w korzystaniu z aplikacji, bankowości mobilnej i internetowej. Z czasem liczba zgłoszeń wzrosła do prawie 1000. Po upływie kilku godzin klienci w dalszym ciągu zgłaszają problem z dostępem do swoich pieniędzy oraz usług banku.

Problemy z Alior Bankiem

Alior Bank informuje o problemach

"Alior Mobile i Alior Online są obecnie niedostępne. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Uważaj na wiadomości wysyłane przez przestępców nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony. Bank nigdy nie przesyła linków ani nie prosi o zalogowanie się na stronie wskazanej przez aktywny link. Więcej na stronie internetowej Alior Banku w sekcji 'Bezpieczeństwo'" – mogliśmy przeczytać na facebookowym profilu Alior Bank SA.

Krótko po godz. 16 bank informował, że systemy są dostępne, ale logowanie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej "może trwać dłużej niż zwykle". Zamieszczono także przeprosiny i zapewnienie, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu.

Ale okazało się, że sprawa jest poważniejsza. O godz. 16:31 pojawiła się aktualizacja, a Alior Bank pisał: "w celu rozwiązania problemów z logowaniem do Alior Online i Alior Mobile ponownie wyłączyliśmy możliwość logowania".

Klienci Alior Banku niezadowoleni. To kolejna awaria

Pod wpisem informującym o problemach pojawiły się setki komentarzy. Klienci wyrażają w nich swoje niezadowolenie. Niektórzy zwracają uwagę, że są to "w przeciągu 2-3 miesięcy dwie poważne wpadki i awarie". Pytają także, czy wiadomo, kiedy problem zostanie zażegnany. Ale na razie nie ma informacji o tym, kiedy klienci odzyskają dostęp do wszystkich usług Alior Banku.

"Trwają prace nad przywróceniem pełnego działania Alior Mobile. Gdy tylko to nastąpi będziemy informowali. Dziękujemy za cierpliwość" – piszą przedstawiciele banku w odpowiedzi na komentarze.

Jeden z wpisów zamieszczonych przez oficjalny profil Alior Banku wskazuje, że aktualnie "odpowiedni zespół pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności". Ale dla klientów, którzy chcą po prostu zrobić zakupy, instytucja ma dobre informacje. "Płatności kartą działają prawidłowo" – zapewnia bowiem przedstawiciel banku. Jednocześnie w innym komentarzu przedstawiciele Alior Banku zapewniają, że wysłane przelewy "są księgowane zgodnie z sesjami elixir".

