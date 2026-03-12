Nakładka na czytnik, fałszywa klawiatura, mikrokamera. PKO BP przypomina, na co patrzeć przed wpisaniem PIN-u. Fot. Canva Pro

Wypłata gotówki rzadko kiedy budzi naszą czujność, a to właśnie na automatyzm liczą przestępcy. PKO BP przypomina, że oprócz zasłaniania klawiatury przy wpisywaniu PIN-u warto obejrzeć sam bankomat i jego otoczenie.

Jak informuje portal Business Insider, bank zwraca swoim klientom uwagę na ryzyko skimmingu, czyli przechwytywania danych z karty w bankomacie. Klient wkłada kartę do zmodyfikowanego urządzenia, a dodatkowy, nieautoryzowany czytnik kopiuje dane. Jeśli równolegle ktoś podejrzy PIN, rośnie ryzyko wypłaty środków lub wykorzystania danych w innych transakcjach.

PKO BP wskazuje, że nasze szczególne podejrzenia powinny wzbudzać nietypowe elementy na urządzeniu, w tym takie, które wyglądają jak dodatki do bankomatu albo odstają od jego standardowej konstrukcji.

Uważaj przy bankomacie. Te elementy mają teraz znaczenie

Skimming bankomatowy opiera się na kilku powtarzalnych przez przestępców rozwiązaniach. Jedno z nich to nakładka na szczelinę czytnika karty, która ma przechwycić dane, gdy karta jest wsuwana do środka. Drugie to fałszywa klawiatura lub nakładka na klawiaturę, mająca "zapamiętać" wciśnięty kod. Trzeci wariant to mikrokamera ustawiona tak, by rejestrowała ruch dłoni podczas wpisywania PIN-u.

"Przyjrzyj się szczelinie czytnika na kartę – tam oszuści mogą instalować tzw. skimmery, czyli nakładki, które czytają karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez wyraźnie odstających elementów" – podaje bank PKO BP.

Jeśli jakikolwiek element bankomatu lub jego otoczenia budzi twoje wątpliwości, lepiej przerwać operację i skorzystać z innego urządzenia. Dodatkowo przy wpisywaniu PIN-u warto zasłaniać klawiaturę dłonią, bo nawet mała kamera potrafi zarejestrować to, czego nie widać gołym okiem.