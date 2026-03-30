Banki w Europie apelują o posiadanie gotówki na wypadek sytuacji kryzysowych
Gotówka jedyną pewną formą pieniądza w kryzysowych sytuacjach

Karta płatnicza w kieszeni daje dziś złudne poczucie bezpieczeństwa. W obliczu narastających napięć na świecie czołowe banki centralne odchodzą od promowania wyłącznie cyfrowych płatności. Ich przekaz jest brutalnie prosty: fizyczny banknot to jedyna pewna forma pieniądza, gdy nagle zgaśnie światło lub padnie sieć.

Wizja świata, w którym monety i banknoty lądują w muzeum, powoli chyba dobiega końca. Nawet kraje, które jeszcze niedawno ścigały się o miano "rajów bezgotówkowych", dziś robią gwałtowny zwrot. Ostatnie miesiące pokazały, że cyfrowa gospodarka jest niezwykle podatna na wstrząsy, co zmusiło banki narodowe do wydania konkretnych instrukcji dla obywateli. Gotówka przestała być postrzegana jako przeżytek, a stała się kluczowym elementem strategii przetrwania w niepewnych czasach.

Europejskie banki wydają zalecenia

Szwecja, od lat stawiana za wzór nowoczesności, dziś ostrzega swoich mieszkańców przed nadmiernym zaufaniem do elektroniki. Tamtejszy bank centralny Riksbank wprost zaleca, by każdy trzymał w domowym schowku przynajmniej 1000 koron na osobę (ok. 400 zł). To analogowa polisa ubezpieczeniowa na wypadek odcięcia od prądu. Podobny kurs obrała Holandia. Ich bank centralny DNB wyliczył, że rozsądną rezerwą jest kwota pozwalająca na tydzień normalnego funkcjonowania bez konieczności wizyty przy bankomacie.

W Polsce temat ten również nie schodzi z debaty publicznej. Prezes NBP już wcześniej zwracał uwagę, że jako kraj bezpośrednio sąsiadujący z frontem wojennym musimy być przygotowani na sytuacje ekstremalne. Pamięć o kilometrowych kolejkach do bankomatów po wybuchu wojny w Ukrainie wciąż jest żywa i stanowi najlepszy argument za posiadaniem zapasowej gotówki w domu.

Zobacz także

logo
Rekordzista miał 70 mln długu. "Zaczyna się od rat na iPhone’a, żeby nie czuć się gorszym"
logo
Ceny paliw po obniżce... czyli ile dokładnie? Nowe stawki pozwolą nam odetchnąć
logo
Nowe oszustwo przez AI to miał być szybki zarobek. Łatwo stracić czujność i pieniądze
logo
ZUS sprawdzi emerytów już 31 marca. Część seniorów trzynastki nie zobaczy
logo
Nowy obowiązek i kara do 50 tys. zł. Rząd sprawdzi, co robisz z mieszkaniem
logo
Olsztyn chce "doić z kasy" najsłabszych? Na decyzję urzędników wylało się wiadro pomyj

Odpowiedź na realne sytuacje

Apele banków to nie tylko czcze przestrogi – liczne awarie regularnie paraliżują europejskie metropolie. W marcu polscy klienci musieli mierzyć się z przerwami technicznymi w największych bankach, co na kilka godzin odcinało ich od kont. W tym przypadku przestój był jednak mimo wszystko zaplanowany i sytuacja pozostała pod kontrolą. Znacznie gorsze są nagłe paraliże, które nie pozwalają nam na wcześniejsze przygotowanie.

To, co wydarzyło się w zeszłym roku chociażby w Paryżu, Pradze czy Berlinie to zupełnie inna skala problemu. Kiedy francuska stolica pogrążyła się w ciemnościach po awarii sieci elektroenergetycznej, stanęło dosłownie wszystko: od metra po terminale płatnicze w osiedlowych sklepikach. Podobny scenariusz przeżył wcześniej także Półwysep Iberyjski – Hiszpania i Portugalia. W takich momentach cyfrowe oszczędności stają się jedynie teoretycznym zapisem na serwerze, do którego nie masz klucza. Zakupy robili wtedy wyłącznie ci, którzy mieli przy sobie tradycyjne banknoty.

Dlaczego portfel powinien być pełny?

Obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że skala ryzyka pozbawienia dostępu do płatności cyfrowych rośnie z każdym tygodniem. Eksperci wskazują na szereg czynników, które mają realny wpływ na nasze zachowane w bankach oszczędności:

  • Zmasowane cyberataki: Celowe uderzenia w infrastrukturę bankową mogą unieruchomić systemy płatnicze na wiele dni.
  • Wojna hybrydowa i sabotaż: Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie zwiększają ryzyko ataków na kable telekomunikacyjne i serwerownie.
  • Kruchość sieci energetycznych: Blackouty wynikające z przeciążeń lub awarii sprawiają, że terminale i bankomaty stają się bezużyteczne.
  • Awarie satelitarne i telekomunikacyjne: Brak dostępu do internetu uniemożliwia autoryzację jakiejkolwiek transakcji kartą czy telefonem.

    • Posiadanie gotówki w domu to dziś nie wyraz braku nowoczesności, ale przejaw zdrowego rozsądku. W świecie zdominowanym przez algorytmy i światłowody fizyczny pieniądz pozostaje jedynym środkiem płatniczym, który nie potrzebuje prądu, by zachować swoją wartość i funkcjonalność.