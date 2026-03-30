Gotówka jedyną pewną formą pieniądza w kryzysowych sytuacjach

Karta płatnicza w kieszeni daje dziś złudne poczucie bezpieczeństwa. W obliczu narastających napięć na świecie czołowe banki centralne odchodzą od promowania wyłącznie cyfrowych płatności. Ich przekaz jest brutalnie prosty: fizyczny banknot to jedyna pewna forma pieniądza, gdy nagle zgaśnie światło lub padnie sieć.

Wizja świata, w którym monety i banknoty lądują w muzeum, powoli chyba dobiega końca. Nawet kraje, które jeszcze niedawno ścigały się o miano "rajów bezgotówkowych", dziś robią gwałtowny zwrot. Ostatnie miesiące pokazały, że cyfrowa gospodarka jest niezwykle podatna na wstrząsy, co zmusiło banki narodowe do wydania konkretnych instrukcji dla obywateli. Gotówka przestała być postrzegana jako przeżytek, a stała się kluczowym elementem strategii przetrwania w niepewnych czasach.

Europejskie banki wydają zalecenia

Szwecja, od lat stawiana za wzór nowoczesności, dziś ostrzega swoich mieszkańców przed nadmiernym zaufaniem do elektroniki. Tamtejszy bank centralny Riksbank wprost zaleca, by każdy trzymał w domowym schowku przynajmniej 1000 koron na osobę (ok. 400 zł). To analogowa polisa ubezpieczeniowa na wypadek odcięcia od prądu. Podobny kurs obrała Holandia. Ich bank centralny DNB wyliczył, że rozsądną rezerwą jest kwota pozwalająca na tydzień normalnego funkcjonowania bez konieczności wizyty przy bankomacie.

W Polsce temat ten również nie schodzi z debaty publicznej. Prezes NBP już wcześniej zwracał uwagę, że jako kraj bezpośrednio sąsiadujący z frontem wojennym musimy być przygotowani na sytuacje ekstremalne. Pamięć o kilometrowych kolejkach do bankomatów po wybuchu wojny w Ukrainie wciąż jest żywa i stanowi najlepszy argument za posiadaniem zapasowej gotówki w domu.

Odpowiedź na realne sytuacje

Apele banków to nie tylko czcze przestrogi – liczne awarie regularnie paraliżują europejskie metropolie. W marcu polscy klienci musieli mierzyć się z przerwami technicznymi w największych bankach, co na kilka godzin odcinało ich od kont. W tym przypadku przestój był jednak mimo wszystko zaplanowany i sytuacja pozostała pod kontrolą. Znacznie gorsze są nagłe paraliże, które nie pozwalają nam na wcześniejsze przygotowanie.

To, co wydarzyło się w zeszłym roku chociażby w Paryżu, Pradze czy Berlinie to zupełnie inna skala problemu. Kiedy francuska stolica pogrążyła się w ciemnościach po awarii sieci elektroenergetycznej, stanęło dosłownie wszystko: od metra po terminale płatnicze w osiedlowych sklepikach. Podobny scenariusz przeżył wcześniej także Półwysep Iberyjski – Hiszpania i Portugalia. W takich momentach cyfrowe oszczędności stają się jedynie teoretycznym zapisem na serwerze, do którego nie masz klucza. Zakupy robili wtedy wyłącznie ci, którzy mieli przy sobie tradycyjne banknoty.

Dlaczego portfel powinien być pełny?

Obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że skala ryzyka pozbawienia dostępu do płatności cyfrowych rośnie z każdym tygodniem. Eksperci wskazują na szereg czynników, które mają realny wpływ na nasze zachowane w bankach oszczędności:

Zmasowane cyberataki : Celowe uderzenia w infrastrukturę bankową mogą unieruchomić systemy płatnicze na wiele dni. Wojna hybrydowa i sabotaż : Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie zwiększają ryzyko ataków na kable telekomunikacyjne i serwerownie. Kruchość sieci energetycznych: Blackouty wynikające z przeciążeń lub awarii sprawiają, że terminale i bankomaty stają się bezużyteczne. Awarie satelitarne i telekomunikacyjne : Brak dostępu do internetu uniemożliwia autoryzację jakiejkolwiek transakcji kartą czy telefonem.