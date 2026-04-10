Radosław Sikorski bierze udział w tajnym 72. spotkaniu Grupy Bilderberg. To prestiżowe forum, które odbywa się w Waszyngtonie za zamkniętymi drzwiami, co przykuwa uwagę światowych liderów, ale także zwolenników teorii spiskowych. Wśród uczestników znalazła się także żona szefa MSZ Anne Applebaum.

Minister spraw zagranicznych poleciał do USA, aby tam wziąć udział w 72. spotkaniu Grupy Bilderberg, podczas którego omawiane są globalne wyzwania. Polityk KO ma tam wystąpić jako mówca i moderator jednego z paneli. Forum zaplanowano w dniach od 9 do 12 kwietnia.

Sikorski na spotkaniu Grupy Bilderberg. Nie będzie tam jedynym Polakiem

Co ciekawe, nie jest jedynym Polakiem, który dostał zaproszenie na tę Grupę. Według planu mieli się także na nim pojawić: szef firmy Medicap SP Jacek Olechowski oraz wiceprezes Grupy WB Adam Bartosiewicz. Na liście gości regularnie występuje również żona Radosława Sikorskiego – Anne Applebaum (jako redaktorka "The Atlantic").

Jak czytamy na oficjalnej stronie Bilderberg, spotkania odbywają się od połowy lat 50. "To coroczna konferencja mająca na celu wspieranie dialogu między Europą a Ameryką Północną. Każdego roku zaprasza się do udziału od 120 do 140 liderów politycznych i ekspertów z przemysłu, finansów, świata akademickiego i mediów. Około 2/3 uczestników pochodzi z Europy, a reszta z Ameryki Północnej; około 1/4 z polityki i rządu, a reszta z innych dziedzin. Spotkanie Bilderberg stanowi forum nieformalnych dyskusji na ważne tematy" – wyjaśniono.

I podano, jakie w tym roku tematy zostaną poruszone:

Sztuczna inteligencja Bezpieczeństwo Arktyki Chiny Finanse cyfrowe Dywersyfikacja energetyczna Europa Handel globalny Bliski Wschód Rosja Transatlantyckie stosunki obronno-przemysłowe Ukraina USA Przyszłość wojny Zachód

Grupa Bilderberg od lat budzi kontrowersje i jest przedmiotem licznych teorii spiskowych, według których stanowi "rząd światowy". Politycy mówią jednak, że to nigdy nie była żadna organizacja spiskowa. – To po prostu duża międzynarodowa grupa wymiany poglądów, zbliżona do koncepcji Davos czy Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – mówił swego czasu w PAP były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Uczestnicy spotkań Grupy Bilderberg nie zdradzają, co się tam dzieje

Spotkania są jednak zamknięte dla mediów, a lista uczestników oraz miejsce obrad utrzymywane są w tajemnicy niemal do ostatniej chwili. Ponadto uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania tzw. reguły Chatham House, czyli mogą mówić o tematach dyskusji, ale nie ujawniają, kto i jak się wypowiadał.

"Ze względu na prywatny charakter spotkania, uczestnicy biorą w nim udział indywidualnie, a nie w charakterze oficjalnym, i dlatego nie są związani konwencjami swojego urzędu ani wcześniej ustalonymi stanowiskami. Dzięki temu mogą poświęcić czas na słuchanie, refleksję i zbieranie spostrzeżeń. Nie ma szczegółowego porządku obrad, nie proponuje się żadnych rezolucji, nie przeprowadza się żadnych głosowań, nie wydaje się żadnych oświadczeń politycznych" – wytłumaczono na oficjalnej stronie Grupy.