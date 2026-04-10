Jacek Magiera nie żyje. Fot. shutterstock

Jacek Magiera nie żyje. Znany trener i asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski zmarł nagle w wieku zaledwie 49 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. Jeszcze niedawno Magiera był aktywny w sieci. W swoim ostatnim poście wrzucił wyjątkowe zdjęcie.

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – napisano 10 kwietnia na profilu Łączy nas piłka.

Wiadomość o tym, że Jacek Magiera nie żyje, wstrząsnęła światem piłki nożnej i rzeszą kibiców. Radio Wrocław ustaliło, że trener "zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego". Został natychmiast przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety niedługo później zmarł. O dokładniej przyczynie śmierci na razie nie ma informacji.

Jacek Magiera nie żyje. To była jego ostatnia publikacja w sieci

Wcześniej nie pojawiały się żadne doniesienia o złym stanie zdrowia Magiery. Wręcz przeciwnie kibice mogli go zobaczyć w marcu u boku Urbana, gdy wspierał naszą kadrę podczas baraży o awans na mistrzostwa świata. 10 kwietnia dotarła do nas smutna wiadomość o jego nagłej i przedwczesnej śmierci.

Oprócz aktywności na boisku Magiera prowadził także swój profil w social mediach. Kilka tygodni temu wrzucił na IG post. Jak się okazuje, to była jego ostatnia publikacja.

"Gala 'Piłki Nożnej' 2026 i… spotkanie po latach – połowa składu Mistrzów Polski 2002" – dodał w opisie i wymienił osoby na zdjęciu: Jacek Zieliński (były piłkarz i trener), Marek Jóźwiak (były piłkarz związany z Legią Warszawa, działacz piłkarski), Aleksandar Vuković (serbski piłkarz, trener), Tomasz Kiełbowicz (były piłkarz reprezentacji Polski).

W sekcji komentarzy znalazło się naprawdę sporo wiadomości. "Zdjęcie samych legend", "Ale epickie"; "Niezła ekipa" – czytaliśmy pod fotografią. Gdy gruchnęła wiadomość o tym, że Magiera zmarł, zaczęły pojawiać się reakcje ze smutnymi "buźkami" i kondolencje.

Kim był Jacek Magiera?

"Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" – przyznał na X prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Magiera zapisał się w historii piłki nożnej jako jeden z najbardziej cenionych i utytułowanych polskich trenerów. Gdy trenował Legię, sięgnął w sumie po dwa mistrzostwa Polski (w latach: 2012/13, 2016/17), cztery Puchary Polski (2007/2008, 2010/2011, 2011/12, 2012/13) oraz Superpuchar (2007/08).