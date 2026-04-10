Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje.

Jacek Magiera nie żyje. Znany trener i asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski zmarł nagle w wieku zaledwie 49 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. Jeszcze niedawno Magiera był aktywny w sieci. W swoim ostatnim poście wrzucił wyjątkowe zdjęcie.

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – napisano 10 kwietnia na profilu Łączy nas piłka.

Wiadomość o tym, że Jacek Magiera nie żyje, wstrząsnęła światem piłki nożnej i rzeszą kibiców. Radio Wrocław ustaliło, że trener "zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego". Został natychmiast przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety niedługo później zmarł. O dokładniej przyczynie śmierci na razie nie ma informacji.

Jacek Magiera nie żyje. To była jego ostatnia publikacja w sieci

Wcześniej nie pojawiały się żadne doniesienia o złym stanie zdrowia Magiery. Wręcz przeciwnie kibice mogli go zobaczyć w marcu u boku Urbana, gdy wspierał naszą kadrę podczas baraży o awans na mistrzostwa świata. 10 kwietnia dotarła do nas smutna wiadomość o jego nagłej i przedwczesnej śmierci.

Oprócz aktywności na boisku Magiera prowadził także swój profil w social mediach. Kilka tygodni temu wrzucił na IG post. Jak się okazuje, to była jego ostatnia publikacja.

"Gala 'Piłki Nożnej' 2026 i… spotkanie po latach – połowa składu Mistrzów Polski 2002" – dodał w opisie i wymienił osoby na zdjęciu: Jacek Zieliński (były piłkarz i trener), Marek Jóźwiak (były piłkarz związany z Legią Warszawa, działacz piłkarski), Aleksandar Vuković (serbski piłkarz, trener), Tomasz Kiełbowicz (były piłkarz reprezentacji Polski).

W sekcji komentarzy znalazło się naprawdę sporo wiadomości. "Zdjęcie samych legend", "Ale epickie"; "Niezła ekipa" – czytaliśmy pod fotografią. Gdy gruchnęła wiadomość o tym, że Magiera zmarł, zaczęły pojawiać się reakcje ze smutnymi "buźkami" i kondolencje.

Zobacz także

Głośny powrót do ekstraklasy po ponad 3 latach. Śląsk Wrocław ma nowego trenera
Prezes PZPN sam otworzył giełdę nazwisk. Wskazał potencjalnych następców Probierza
Przepis na sukces zespołu? Zatrudnij swojego byłego piłkarza jako trenera

Kim był Jacek Magiera?

"Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" – przyznał na X prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Magiera zapisał się w historii piłki nożnej jako jeden z najbardziej cenionych i utytułowanych polskich trenerów. Gdy trenował Legię, sięgnął w sumie po dwa mistrzostwa Polski (w latach: 2012/13, 2016/17), cztery Puchary Polski (2007/2008, 2010/2011, 2011/12, 2012/13) oraz Superpuchar (2007/08).

W młodości był wychowankiem Rakowa Częstochowa, przeniósł się do Widzewa Łódź i następnie do Legii Warszawa. Przygodę jako piłkarz zakończył w Cracovii. Potem został trenerem. Współpracował w swojej karierze nie tylko z Legią, ale także z Zagłębiem Sosnowiec, Śląskiem Wrocław oraz młodzieżową reprezentacją Polski. Od lipca ubiegłego roku był asystentem Jana Urbana.