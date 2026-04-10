Kolejny gigant z Chin wchodzi do Europy. Tym razem zapomnijcie o tanich autach

Tanie auta z Chin? W tym przypadku ten slogan nie obowiązuje, bo w Polsce zadebiutowała właśnie marka, która może konkurować z Audi, BMW czy Porsche. Zapamiętajcie nazwę Denza, pewnie za chwilę będzie jeszcze o niej głośno.

REKLAMA

Denza oficjalnie ogłosiła ekspansję na rynki zagraniczne i zapowiedziała działania poza Chinami. Specjalne wydarzenie na europejską inaugurację odbyło się w zabytkowym Palais Garnier w Paryżu.

To należąca do BYD marka klasy premium, założona w 2010 roku jako wspólne przedsięwzięcie BYD i Daimler. Jej pierwszy model zadebiutował w 2014 roku. Globalna ekspansja marki rozpoczyna się od dwóch flagowych modeli – Denza Z9GT oraz Denza D9 – odpowiadających na potrzeby różnych klientów.

Model Z9GT jako flagowy shooting brake, dostępny zarówno w wersji w pełni elektrycznej oraz jako Super Hybryda DM, przełamuje dotychczasowe schematy w segmencie samochodów typu grand tourer. Łączy dynamiczną sylwetkę auta sportowego z cechami nadwozia typu kombi.

REKLAMA

Napędzany trójsilnikowym układem, Z9GT zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 2,7 s w wersji elektrycznej. Niezależne sterowanie tylną osią umożliwia wykonywanie dotąd niespotykanych manewrów, takich jak zawracanie w miejscu czy tzw. "crab walks" w wąskich przestrzeniach.

Na pokładzie zastosowano... 50-calowy wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, 17,3-calowy centralny ekran systemu infotainment "unoszący się" przed deską rozdzielczą oraz dwa dodatkowe wyświetlacze o przekątnej 13,2 cala – jeden pełniący funkcję zestawu wskaźników kierowcy, a drugi umożliwiający pasażerowi z przodu korzystanie z funkcji rozrywki.

REKLAMA

A ceny? Tutaj przenosimy się do granicy... pół miliona złotych. Wersja hybrydowa Z9GT zaczyna się od 457 950 zł. Elektryk? 522 450 zł.

Model Denza D9 DM-i to propozycja z segmentu minivanów klasy premium. Oferuje przestrzeń dla siedmiu dorosłych osób o wzroście do 180 cm, a także miejsce na siedem walizek kabinowych (20 cali) i siedem toreb biznesowych. Układ napędowy DM-i zapewnia napęd na cztery koła, do 210 km zasięgu w trybie w pełni elektrycznym oraz łączny zasięg do 950 km (przy pełnym naładowaniu i pełnym zbiorniku paliwa).

REKLAMA

Oba modele korzystają ze współpracy marki Denza z firmą Devialet - francuskim specjalistą w dziedzinie audio klasy premium. Podobnie jak cała gama Denza, będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu technologii FLASH Charging w Europie.

Oferując moc do 1500 kW, system ten bazuje na akumulatorze BYD Blade 2. generacji i realizuje założenia "5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie" – czyli ładowanie od 10 proc. do 70 proc. w pięć minut, od 10 proc. do 97 proc. w dziewięć minut oraz od 20 proc. do 97 proc. w 12 minut nawet przy temperaturze -30°C.