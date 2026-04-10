Trump i Rutte spotkali się w Białym Domu. Media donoszą o "tyradzie obelg".

Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkali się w Białym Domu. Z wcześniejszych wypowiedzi szefa Sojuszu wynikało, że prezydent USA miał sygnalizować, że "jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami". Ale Politico twierdzi, powołując się na swoje źródła, że rozmowa Rutte i Trumpa miała przerodzić się w "tyradę obelg".

W środę (8 kwietnia) Donald Trump spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Ich rozmowa poprzedzona była wystąpieniem rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, która na pytanie, czy prezydent USA rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, mówiła, iż "prezydent już prowadził o tym dyskusje".

Rutte o rozmowie z Trumpem. Ważne pytanie pozostawił bez odpowiedzi

Trump, przed rozmową z Rutte, tygodniami ostro krytykował NATO. Już po wizycie w Białym Domu szef Sojuszu w rozmowie z dziennikarzami CNN przyznał, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest "wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO". Ale na pytanie, czy podczas rozmowy pojawił się wątek ewentualnego wyjścia USA z porozumienia, nie odpowiedział.

– Pozwól, że wyrażę się jasno: jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i rozumiem jego punkt widzenia – mówił CNN szef Sojuszu.

Jednocześnie przekazywał mediom, że przypomniał Donaldowi Trumpowi o sytuacjach, w których Stany Zjednoczone mogły liczyć na pomoc Sojuszu. W komentarzu dla CNN wyliczał: – Zdecydowana większość krajów europejskich pomogła w kwestii baz, zapewnieniu logistyki, przelotów i dotrzymaniu zobowiązań. Istnieje również powszechne poparcie dla faktu, że ograniczenie potencjału nuklearnego i balistycznego Iranu było naprawdę kluczowe i że tylko Stany Zjednoczone były w stanie to zrobić w tym momencie.

Nowe światło na spotkanie Trumpa i Rutte w Białym Domu. Politico pisze o "tyradzie obelg"

Tymczasem Politico informuje, powołując się na swoje źródła, że podczas spotkania z Markiem Rutte prezydent USA miał ostro skrytykować sojuszników z NATO, a także głośno wyrazić niezadowolenie z ich działań w sprawie konfliktu z Iranem.

"Spotkanie z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu, zaplanowane jako wizyta robocza, przerodziło się w napiętą rozmowę" – donosi medium. Podobno, jak twierdzą europejscy urzędnicy, w czasie spotkania Donald Trump skorzystał z okazji i z niezadowoleniem komentował niedostateczne wsparcie Europy w działaniach USA i Izraela wymierzonych przeciwko Iranowi.

Co więcej, źródła Politico donoszą, jakoby rozmowa miała być "tyradą obelg", podczas której Trump miał sugerować możliwe kolejne działania USA, włączając w to opuszczenie NATO, ale bez większych szczegółów. – Wszystko na marne. Rozmowa była niczym więcej niż tyradą obelg. Trump prawdopodobnie groził, że może zrobić wszystko – przekazał jeden z europejskich urzędników.

Sam Donald Trump po spotkaniu zamieścił na Truth Social wpis, w którym krytykował: "NATO nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy, i nie będzie przy nas, jeśli znów będziemy ich potrzebować. Przypomnijcie sobie Grenlandię, ten wielki, źle zarządzany kawałek lodu".