Rutte ujawnia, co Trump mówił o NATO podczas ich spotkania. Shutterstock.com/Orange Pictures, Joey Sussman

Donald Trump spotkał się z Markiem Rutte. Na krótko przed tą rozmową z Białego Domu płynęły sygnały, że prezydent USA rozważa wyjście kraju z NATO. Jak wyglądało spotkanie Trumpa z szefem Sojuszu? Mark Rutte przekazał, że amerykański prezydent "jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami".

W ostatnim czasie z Białego Domu niejednokrotnie płynęły już słowa krytyki w kierunku NATO. Donald Trump wprost nazywał Sojusz "papierowym tygrysem". Mówił również, że rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. W środę doszło do spotkania prezydenta USA z szefem Sojuszu Markiem Rutte. Czy rozmawiali o ewentualnym wystąpieniu kraju z organizacji? Rutte ujawnił w mediach, że Trump "jest rozczarowany wieloma sojusznikami".

Mark Rutte po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Mówi o "rozczarowaniu sojusznikami z NATO"

Mark Rutte po spotkaniu z Donaldem Trumpem rozmawiał z dziennikarzami CNN. Szef NATO pytany był, czy prezydent USA zapowiedział wyjście swojego kraju z NATO. Ale nie odpowiedział wprost. Kilkukrotnie wyraził się wymijająco.

– Pozwól, że wyrażę się jasno: jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i rozumiem jego punkt widzenia – mówił. Sekretarz generalny Sojuszu dodał, że podczas spotkania przypomniał Trumpowi sytuacje, w których ten mógł liczyć na swoich sojuszników z NATO.

– Zdecydowana większość krajów europejskich pomogła w kwestii baz, zapewnieniu logistyki, przelotów i dotrzymaniu zobowiązań. Istnieje również powszechne poparcie dla faktu, że ograniczenie potencjału nuklearnego i balistycznego Iranu było naprawdę kluczowe i że tylko Stany Zjednoczone były w stanie to zrobić w tym momencie – wyliczał Mark Rutte w rozmowie z dziennikarzami.

Tak jak się wcześniej spodziewaliśmy, Donald Trump po spotkaniu z Markiem Rutte opublikował na platformie Truth Social wpis na temat NATO.

"NATO nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy, i nie będzie przy nas, jeśli znów będziemy ich potrzebować. Przypomnijcie sobie Grenlandię, ten wielki, źle zarządzany kawałek lodu" – krytykował.

Wpis Donalda Trumpa dot. NATO na Truth Social Truthsocial.com/@realDonaldTrump

– To niepełny obraz. Europa jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych funkcjonowała przez ostatnie sześć tygodni bez zarzutu – komentował w CNN Mark Rutte.

Dziennikarze zapytali sekretarza generalnego NATO o ewentualne "kary" dla sojuszników. Dla szerszego kontekstu: "Wall Street Journal" podawał, jakoby wojska USA mogły zostać przeniesione z krajów uznanych za "nielojalne", np. z Niemiec i Hiszpanii, do Polski, Litwy, Rumunii czy Grecji. Rutte nie zaprzeczył, ale nie odpowiedział wprost; mówił o "szczerej i otwartej rozmowie między przyjaciółmi".

Rutte wziął w obronę decyzję USA o uderzeniu w potencjał nuklearny i rakietowy Teheranu. Jak ocenił, dalsze realizowanie działań dyplomatycznych groziło powtórzeniem "scenariusza północnokoreańskiego", tj. sytuacji, w której Iran mógłby wejść w posiadanie broni atomowej przed zakończeniem rozmów.

– Cały świat jest dziś bezpieczniejszy dzięki temu, że prezydent zdegradował te zdolności – stwierdził Rutte.

Trump wprost krytykował NATO. Nazywał Sojusz "papierowym tygrysem"

Donald Trump nie stronił ostatnio od wypowiedzi, w których dawał do zrozumienia, co sądzi na temat Sojuszu. – Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie – mówił dziennikarzom The Telegraph w odpowiedzi na to, czy rozważa wyjście USA z NATO.

Sojusz stał się kozłem ofiarnym w obliczu nieskutecznej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz rosnącego niezadowolenia Amerykanów w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Według The Telegraph ta wypowiedź Trumpa ma pokazywać, że USA nie postrzegają Europy jako skutecznego partnera w obronności. Przypomnijmy, że kruchy rozejm z Iranem prezydent USA przedstawił jako własny sukces, a wcześniej twierdził też, że wojna jest "wygrana", a Iran "błaga go na kolanach" o pokój.

W środę (8 kwietnia) przed spotkaniem Donalda Trumpa z Markiem Rutte rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt cytowała słowa głowy państwa, mówiąc: – NATO przeszło próbę i zawiodło. Zapytana, czy prezydent Stanów Zjednoczonych rozważa wyjście USA z NATO, Leavitt mówiła: – Prezydent już prowadził o tym dyskusje i myślę, że będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Rutte. Prezydent ze zniecierpliwieniem czeka na szczerą i otwartą rozmowę.

